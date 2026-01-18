Babnet   Latest update 22:05 Tunis

كأس اسكتلندا: الدولي التونسي سيباستيان تونيكتي يهزّ الشباك مع سلتيك

Publié le Dimanche 18 Janvier 2026 - 21:44
      
سجّل الدولي التونسي سيباستيان تونيكتي هدفًا ساهم به في فوز فريقه سلتيك على مضيفه أوشينليك تالبوت بنتيجة 2-0، اليوم الأحد، ضمن الدور السادس عشر من كأس اسكتلندا لكرة القدم.

وأمضى تونيكتي الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 87، معزّزًا التقدّم بعد الهدف الأوّل الذي سجّله جوني كيني في الدقيقة 34.


ويُعدّ هذا الهدف الثالث لتونيكتي (23 عامًا) مع سلتيك خلال الموسم الحالي، بعد تسجيله سابقًا أمام فالكريك في الجولة العاشرة من البطولة الاسكتلندية، وهدف آخر ضد بارتيك ثيسل ضمن مسابقة كأس الرابطة.



  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
