كأس اسكتلندا: الدولي التونسي سيباستيان تونيكتي يهزّ الشباك مع سلتيك

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696d46f0ac1a58.80821141_leonjhqgikfmp.jpg width=100 align=left border=0>

سجّل الدولي التونسي سيباستيان تونيكتي هدفًا ساهم به في فوز فريقه سلتيك على مضيفه أوشينليك تالبوت بنتيجة 2-0، اليوم الأحد، ضمن الدور السادس عشر من كأس اسكتلندا لكرة القدم.



وأمضى تونيكتي الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 87، معزّزًا التقدّم بعد الهدف الأوّل الذي سجّله جوني كيني في الدقيقة 34.





Tounekti with a brilliant strike to double our lead! #ScottishCup | #AUCCEL | #CelticFC🍀 pic.twitter.com/i9PMJcRaTv — Celtic Football Club (@CelticFC) January 18, 2026

ويُعدّ هذا الهدف الثالث لتونيكتي (23 عامًا) مع سلتيك خلال الموسم الحالي، بعد تسجيله سابقًا أمام فالكريك في الجولة العاشرة من البطولة الاسكتلندية، وهدف آخر ضد بارتيك ثيسل ضمن مسابقة كأس الرابطة.







