أول تعليق لحسام حسن بعد هزيمة مصر أمام نيجيريا

Publié le Samedi 17 Janvier 2026 - 21:04
      
علّق المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن، على هزيمة “الفراعنة” أمام منتخب نيجيريا، في مباراة تحديد المركز الثالث ضمن بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2025، المقامة حاليًا في المغرب.

وكان منتخب مصر قد خسر، اليوم السبت، مواجهة الترتيب أمام نيجيريا بركلات الترجيح (4-2)، بعد انتهاء الوقت القانوني بالتعادل، وذلك على ملعب محمد الخامس.


وقال حسام حسن، في تصريحات خلال المؤتمر الصحافي عقب نهاية المباراة:
“لم نُخذل الجمهور المصري في البطولة، عملنا أكثر من التوقعات، وكان من الممكن تواجدنا في المباراة النهائية، لكن التفاصيل البسيطة صنعت الفارق في نصف النهائي.”


وأضاف:
“واجهنا منتخبًا كبيرًا يضم لاعبين مميزين وأصحاب قدرات فنية عالية، ومن وجهة نظري ركلات الترجيح هي ركلات حظ، ولن يتغير رأيي حتى لو انتصر منتخب مصر.”

وتابع مدرب المنتخب المصري:
“فقدت العديد من اللاعبين في مباراة اليوم، حيث تم إيقاف الثنائي صلاح محسن ومروان عطية ليلة أمس بعد المحاضرة الفنية، وتفاجأنا بإيقافهما.”

واختتم حسام حسن تصريحاته بالقول:
“أنا فخور بما قدّمه اللاعبون في هذه البطولة، خاصة وأن أغلب عناصر المنتخب يشاركون للمرة الأولى في كأس أمم إفريقيا، كما أن المنتخب المصري يضم عددًا قليلاً من المحترفين مقارنة ببقية المنتخبات.”

وأشار في السياق ذاته إلى أن المنتخب المصري كسب عدة عناصر جديدة خلال هذه النسخة، حيث تم إشراك 11 لاعبًا جديدًا وظهر الفريق بمستوى مميّز على امتداد مشواره في البطولة.
