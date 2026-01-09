Babnet   Latest update 07:04 Tunis

وزير خارجية كوبا: هافانا تشيد بالمقاتلين الكوبيين الذين سقطوا دفاعا عن فنزويلا ضد العدوان الأمريكي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5e69cb0de14e24.32489285_pqlhmgjfeiokn.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 09 Janvier 2026 - 06:01 قراءة: 1 د, 1 ث
      
أشاد وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز باريلا بالمقاتلين الكوبيين الذين سقطوا دفاعا عن فنزويلا والثورة البوليفارية، والذين "قاوموا العدوان الإمبريالي".

وقال باريلا خلال حفل تكريم للجرحى والقتلى الذين دافعوا عن فنزويلا ضد العدوان الأمريكي: "اليوم، تحيي كوبا بمشاعر عميقة ذكرى المقاتلين الفنزويليين الذين سقطوا دفاعا عن الثورة البوليفارية... وتعرب عن امتنانها الصادق للمقاتلين الكوبيين الذين واجهوا، في معركة غير متكافئة، العدو الإمبريالي الذي كان يتعدى على سيادة الوطن الفنزويلي، ودافعوا عن الرئيس الدستوري نيكولاس مادورو".



وأكد الوزير أن كوبا وفنزويلا ستواصلان "النضال من أجل الدفاع عن السلام والقانون الدولي وحق الشعوب في الحياة والسلام".


وأضاف أن البلدين سيناضلان من أجل إطلاق سراح مادورو، وزوجته، سيليا فلوريس، وأعرب عن ثقته في تحقيق النصر.

وأعلنت الحكومة الكوبية في وقت سابق أن العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا أسفرت عن مقتل 32 عسكريا كوبيا.

وفي وقت سابق، قال ترامب إنه من غير المرجح أن تكون هناك حاجة للتدخل العسكري الأمريكي في كوبا لأن البلاد تبدو آيلة للسقوط من تلقاء نفسها، مشيرا إلى أن الاقتصاد الكوبي الذي كان يعتمد في جزء كبير منه على الدعم النفطي من فنزويلا بات اليوم "خاليا من أي دخل".

كما حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قادة كوبا في أعقاب اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مشيرا إلى أن واشنطن غير معجبة بالنظام الكوبي.
