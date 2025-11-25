Babnet   Latest update 08:27 Tunis

الصين تكشف عن مسيرة ثورية تصطاد الغواصات المختبئة في الأعماق

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6925494caacc94.86135183_omqengihlpkjf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 25 Novembre 2025 - 06:44 قراءة: 1 د, 5 ث
      
ذكرت مجلة Military Watch ان شركة صناعة الطيران الصينية (AVIC) كشفت عن نسخة جديدة من طائرة Wing Loong X المسيّرة، قادرة على اكتشاف الغواصات وتتبعها والاشتباك معها.

أوضحت مجلة Military Watch في تقرير لها أن طائرة Wing Loong X تعد حاليا أكبر وأثقل طائرة مسيّرة صينية مخصصة للاستطلاع والهجوم، وقد تم تطويرها لتنفيذ مهام طويلة المدى على ارتفاعات عالية.



ولتنفيذ عمليات مكافحة الغواصات، زُودت هذه المنصة الجوية المتقدمة بجهاز لإسقاط عوامات السونار، بالإضافة إلى طوربيدات خفيفة، وأنظمة متقدمة للكشف عن الغواصات وتعقبها.

وأكدت المجلة أن امتلاكها القدرة على نشر السونار وتحليل البيانات الصوتية والتنسيق الفوري مع منصات جوية وبحرية أخرى، إلى جانب استخدامها لطوربيدات عالية الكفاءة، يجعلها ابتكارا نوعيا في هذا المجال.


كما أشارت المعلومات المنشورة إلى أن بقاء Wing Loong X في الجو لمدة تصل إلى 40 ساعة يمنحها تفوقا كبيرا على الطائرات المأهولة المضادة للغواصات، مثل Boeing P-8 التابعة للبحرية الأمريكية، التي لا يتجاوز زمن تحليقها المتواصل عشر ساعات. ومع جناحين يزيد امتدادهما عن 20 مترا، تستطيع المسيّرة الصينية مراقبة مناطق بحرية واسعة لفترات ممتدة، ما يوفر مراقبة مستمرة للمجال البحري.

ويُذكر أن الصين عرضت النسخة متعددة المهام من Wing Loong X لأول مرة في معرض Airshow China 2024، حيث أعلنت شركة AVIC أن الطائرة، إلى جانب مهامها القتالية البحرية، قادرة على تنفيذ مهام الحرب الإلكترونية وترحيل الإشارات لدعم العمليات العسكرية في البحر والبر.

المصدر: روسيسكايا غازيتا


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319129


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 | 4 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:38
17:07
14:47
12:13
07:08
05:37
الرطــوبة:
% 44
Babnet
Babnet23°
14° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-13
13°-11
13°-10
15°-9
17°-12
  • Avoirs en devises
    24727,1

  • (24/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41000 DT        1$ =2,95747 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24/11)   710,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 08:27 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*