الصين تكشف عن مسيرة ثورية تصطاد الغواصات المختبئة في الأعماق

ذكرت مجلة Military Watch ان شركة صناعة الطيران الصينية (AVIC) كشفت عن نسخة جديدة من طائرة Wing Loong X المسيّرة، قادرة على اكتشاف الغواصات وتتبعها والاشتباك معها.



أوضحت مجلة Military Watch في تقرير لها أن طائرة Wing Loong X تعد حاليا أكبر وأثقل طائرة مسيّرة صينية مخصصة للاستطلاع والهجوم، وقد تم تطويرها لتنفيذ مهام طويلة المدى على ارتفاعات عالية.



ولتنفيذ عمليات مكافحة الغواصات، زُودت هذه المنصة الجوية المتقدمة بجهاز لإسقاط عوامات السونار، بالإضافة إلى طوربيدات خفيفة، وأنظمة متقدمة للكشف عن الغواصات وتعقبها.وأكدت المجلة أن امتلاكها القدرة على نشر السونار وتحليل البيانات الصوتية والتنسيق الفوري مع منصات جوية وبحرية أخرى، إلى جانب استخدامها لطوربيدات عالية الكفاءة، يجعلها ابتكارا نوعيا في هذا المجال.كما أشارت المعلومات المنشورة إلى أن بقاء Wing Loong X في الجو لمدة تصل إلى 40 ساعة يمنحها تفوقا كبيرا على الطائرات المأهولة المضادة للغواصات، مثل Boeing P-8 التابعة للبحرية الأمريكية، التي لا يتجاوز زمن تحليقها المتواصل عشر ساعات. ومع جناحين يزيد امتدادهما عن 20 مترا، تستطيع المسيّرة الصينية مراقبة مناطق بحرية واسعة لفترات ممتدة، ما يوفر مراقبة مستمرة للمجال البحري.ويُذكر أن الصين عرضت النسخة متعددة المهام من Wing Loong X لأول مرة في معرض Airshow China 2024، حيث أعلنت شركة AVIC أن الطائرة، إلى جانب مهامها القتالية البحرية، قادرة على تنفيذ مهام الحرب الإلكترونية وترحيل الإشارات لدعم العمليات العسكرية في البحر والبر.المصدر: روسيسكايا غازيتا