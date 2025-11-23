Babnet   Latest update 08:25 Tunis

ترامب يتهم الديمقراطيين بالخيانة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6922a5c2e14ae8.37851342_iqlgfkmjnehop.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 23 Novembre 2025 - 07:11 قراءة: 0 د, 37 ث
      
اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعضاء الكونغرس عن الحزب الديمقراطي بـ"الخيانة" بعد دعوتهم الجيش إلى عصيان أوامر إدارته.

في منشور على شبكته الاجتماعية "Truth Social"، كتب ترامب: "يجب أن يكون الخونة الذين حثوا الجيش على عدم الانصياع لأوامري في السجن حالياً... لقد كان هذا تحريضاً على التمرد بأعلى المستويات، والتحريض على التمرد جريمة خطيرة".



وأضاف أن العديد من الخبراء القانونيين يتفقون مع رأيه بأن هؤلاء الأعضاء ارتكبوا جريمة.

جاءت تصريحات ترامب ردا على دعوة سابقة قدمها ستة أعضاء في الكونغرس من الديمقراطيين، لديهم خلفية عسكرية أو في مجال الاستخبارات، حيث حثوا الجيش الأمريكي على عدم تنفيذ أوامر إدارة ترامب إذا كانت تتعارض مع القانون.

وكان ترامب قد هدد هؤلاء الديمقراطيين يوم الجمعة بـ"مشاكل خطيرة"، مشيراً إلى أن مثل هذه الأفعال كانت في الماضي تستوجب عقوبة الإعدام.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318995


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 23 نوفمبر 2025 | 2 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:38
17:08
14:47
12:13
07:05
05:34
الرطــوبة:
% 81
Babnet
Babnet16°
10° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-10
19°-11
20°-13
16°-12
15°-9
  • Avoirs en devises
    24815,4

  • (21/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41028 DT        1$ =2,96108 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21/11)   1125,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 08:25 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*