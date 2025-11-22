Babnet   Latest update 18:27 Tunis

تمثال افتراضي للمنصف المرزوقي يتحدث بالذكاء الاصطناعي: استعادة رموز الربيع العربي و“وجوه لا تغيب”

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6921ddd7be4fe0.62479600_npjeloikmhfgq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 22 Novembre 2025 - 16:46
      
في محاكاة رقمية لافتة، ظهر تمثال افتراضي للرئيس التونسي الأسبق الدكتور محمد المنصف المرزوقي وهو يلقي كلمة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، مستعرضًا رموز الربيع العربي ووجوه النضال السياسي في المنطقة داخل مساحة ثقافية حملت اسم “وجوه لا تغيب”. وقدّم المرزوقي، عبر هذه المحاكاة، تحية موسعة لشركائه في الثورة والعمل العربي المشترك، مؤكدًا استمرارية الرسالة رغم تغييب أصحابها.
وكان المنصف المرزوقي افتتح القسم العربى من "وجوه لا تغيب"، ضمن فعاليات المركز الثقافى المصرى بإسطنبول


