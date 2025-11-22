Babnet   Latest update 13:37 Tunis

جنوب إفريقيا: المشاركون في قمة "العشرين" سيصدرون بيانا مشتركا رغم معارضة واشنطن

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6921a8b191d507.47124500_lhipemqnokjfg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 22 Novembre 2025 - 13:20 قراءة: 0 د, 40 ث
      
وكالات - أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا أن الدول المشاركة في قمة "مجموعة العشرين" في جوهانسبرغ ستصدر بيانا ختاميا مشتركا رغم معارضة واشنطن ذلك.

وقال رامافوسا في تصريح صحفي: "المشاركون في القمة ماضون قدما في اعتماد إعلان مشترك رغم معارضة الولايات المتحدة".




ويأتي هذا التصريح بعد تقارير نشرتها وكالة "بلومبرغ" أفادت بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذرت جنوب إفريقيا من إصدار أي بيان جماعي خلال القمة، التي قررت واشنطن مقاطعتها بالكامل.

وكان ترامب قد صرح في 5 نوفمبر الجاري بأن "جنوب إفريقيا لم يعد لها مكان في مجموعة العشرين"، في موقف يعكس توترا متزايدا بين الطرفين.

يُشار إلى أن الرئيس رامافوسا يُبدي توجها متزايدا نحو تعزيز التعاون داخل مجموعة "بريكس" التي تعد بلاده واحدة من الخمس الأوائل المؤسسة لها.

وانطلقت اليوم أعمال قمة "العشرين" وستستمر يوم غد الأحد في مركز جوهانسبرغ للمعارض.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318960


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 22 نوفمبر 2025 | 1 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:39
17:08
14:48
12:12
07:04
05:34
الرطــوبة:
% 76
Babnet
Babnet12°
11° Babnet
الــرياح:
8.75 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
12°-8
16°-10
19°-10
21°-12
16°-11
  • Avoirs en devises
    24815,4

  • (21/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41028 DT        1$ =2,96108 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21/11)   1125,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 13:37 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*