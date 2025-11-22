جنوب إفريقيا: المشاركون في قمة "العشرين" سيصدرون بيانا مشتركا رغم معارضة واشنطن

وكالات - أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا أن الدول المشاركة في قمة "مجموعة العشرين" في جوهانسبرغ ستصدر بيانا ختاميا مشتركا رغم معارضة واشنطن ذلك.



وقال رامافوسا في تصريح صحفي: "المشاركون في القمة ماضون قدما في اعتماد إعلان مشترك رغم معارضة الولايات المتحدة".



ويأتي هذا التصريح بعد تقارير نشرتها وكالة "بلومبرغ" أفادت بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذرت جنوب إفريقيا من إصدار أي بيان جماعي خلال القمة، التي قررت واشنطن مقاطعتها بالكامل.وكان ترامب قد صرح في 5 نوفمبر الجاري بأن "جنوب إفريقيا لم يعد لها مكان في مجموعة العشرين"، في موقف يعكس توترا متزايدا بين الطرفين.يُشار إلى أن الرئيس رامافوسا يُبدي توجها متزايدا نحو تعزيز التعاون داخل مجموعة "بريكس" التي تعد بلاده واحدة من الخمس الأوائل المؤسسة لها.وانطلقت اليوم أعمال قمة "العشرين" وستستمر يوم غد الأحد في مركز جوهانسبرغ للمعارض.