ردا على الاتهامات.. راغب علامة يوضح موقفه من أزمة فضل شاكر

خرج الفنان اللبناني راغب علامة عن صمته ليوضح موقفه من القضية المثارة حول زميله فضل شاكر، بعدما تعرض لاتهامات تربطه بها.



وأكد علامة في حديث تلفزيوني أنه نصح شاكر بتسليم نفسه للقضاء، قائلا: "البعض اتهمني بالكراهية حين أدليت بهذا التصريح، لكني أرى أن هذه الخطوة هي الحل الأمثل لمساعدته على تجاوز أزمته".











كما أوضح تمييزه بين الفنان والشخص، مشيرا إلى أنه "يحب فنانا اسمه فضل شاكر ويقدر صوته، وكان من أوائل من شجعوه، أما فيما يخص القضية فلا يعطي رأيا، ويحترم القضاء اللبناني الذي يمثل ملجأ لكل من يبحث عن حل".



يذكر أن المحكمة العسكرية اللبنانية حددت موعد محاكمة فضل شاكر في أربع قضايا تشمل اتهامات بالانتماء لتنظيم مسلح وتمويله، وحيازة أسلحة غير مرخصة، والنيل من هيبة الدولة، وهي التهم التي ينفيها المتهم.