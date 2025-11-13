Babnet   Latest update 15:08 Tunis

الإيطالي مانشيني مدربا للسد القطري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6915e5494ee199.22913810_oimejfqpnkhgl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 13 Novembre 2025 - 15:02
      

أعلن نادي السد القطري اليوم الخميس، تعيين المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني في منصب المدير الفني للفريق.




وقال النادي القطري عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إن عقد مانشيني سيستمر لمدة عامين ونصف العام.


وكان مانشيني قد غادر تدريب منتخب السعودية في أكتوبر 2024، بعد توليه المسؤولية في أوت 2023.

وسبق لمانشيني أن تولى قيادة منتخب إيطاليا لمدة خمس سنوات، قاد خلالها "الأتزوري" إلى لقب بطولة أوروبا 2021 وهو ثاني لقب أوروبي في تاريخ إيطاليا بعد نسخة عام 1968 قبل أن يستقيل من منصبه في أوت 2023.

وسيخلف مانشيني في نادي السد المدرب الإسباني فيلكس سانشيز، الذي أقيل عن منصبه في أكتوبر الماضي، عقب سلسلة من النتائج المتباينة.


