الإيطالي مانشيني مدربا للسد القطري



أعلن نادي السد القطري اليوم الخميس، تعيين المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني في منصب المدير الفني للفريق.





OFFICIAL



Roberto Mancini has signed as Al-Sadd’s coach for 2.5 seasons.



وقال النادي القطري عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إن عقد مانشيني سيستمر لمدة عامين ونصف العام.وكان مانشيني قد غادر تدريب منتخب السعودية في أكتوبر 2024، بعد توليه المسؤولية في أوت 2023.وسبق لمانشيني أن تولى قيادة منتخب إيطاليا لمدة خمس سنوات، قاد خلالها "الأتزوري" إلى لقب بطولة أوروبا 2021 وهو ثاني لقب أوروبي في تاريخ إيطاليا بعد نسخة عام 1968 قبل أن يستقيل من منصبه في أوت 2023.وسيخلف مانشيني في نادي السد المدرب الإسباني فيلكس سانشيز، الذي أقيل عن منصبه في أكتوبر الماضي، عقب سلسلة من النتائج المتباينة.