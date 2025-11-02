الرياض وواشنطن على أعتاب صفقة نووية ضخمة قد تعيد رسم موازين الشرق الأوسط

أثارت تصريحات وزير الداخلية الأمريكي دوغ بورغوم خلال مشاركته في حوار المنامة 2025 بالبحرين تفاعلاً واسعًا، بعد كشفه عن تقدم المفاوضات مع المملكة العربية السعودية بشأن اتفاق نووي استراتيجي، تزامنًا مع التحضيرات لزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن.



وأوضح بورغوم في مقطع فيديو متداول أن النقاشات مع الرياض لا تزال متواصلة، متوقعًا “الكثير من النشاط” قبل الزيارة المقررة في الثامن عشر من نوفمبر، معربًا عن تفاؤله بإمكانية توقيع اتفاقية كبرى خلال لقاء ولي العهد السعودي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



شاهد| تلميح وزير الداخلية الأمريكي "دوغ بيرغم" خلال مشاركته في "حوار المنامة" إلى احتمال إعلان اتفاق نووي سلمي بين #السعودية والولايات المتحدة، وذلك تزامنًا مع زيارة ولي العهد السعودي إلى البيت الأبيض والمقررة في 18 نوفمبر المقبل pic.twitter.com/dkAuAm9Nrl — The Saudi Post (@TheSaudi_post) November 2, 2025

خلفيات الشراكة السعودية – الأمريكية



تحديات تقنية وسياسية



مشهد إقليمي متحوّل



ويأتي هذا الحراك بعد أيام من توقيع، التي نصت على اعتبار أي اعتداء على أحد البلدين اعتداءً على كليهما، في خطوة فُسرت على أنهايشمل التعاون في مجالات التكنولوجيا العسكرية وربماترتكز المباحثات النووية الجديدة على شراكة تمتدبين الرياض وواشنطن، تقوم علىومصالح استراتيجية مشتركة. وتراهن السعودية من خلال هذه المفاوضات علىضمن رؤيتها الوطنية 2030، في حين ترى الولايات المتحدة في الاتفاقفي مواجهة النفوذ الإيراني المتزايد.رغم الطابع السلمي المعلن للاتفاق، تواجه المفاوضات عدة، أبرزها:: لم تُحسم بعد مسألة السماح للرياض بإجراء عمليات التخصيب محليًا، وهو ما تعتبره السعودية حقًا سياديًا لتحقيق، بينما تخشى واشنطن أن يُستخدم لاحقًا في: التعاون النووي يستوجب التزامًا كاملاً بمعاييروتوقيع بروتوكولات إضافية تسمحفي كل مراحل المشروع.: هناك مخاوف من أن يؤدي البرنامج النووي السعودي إلىجديد في الشرق الأوسط، خاصة في ظلوسعي بعض الدول لتطوير برامج مشابهة.يرى محللون أن الصفقة المحتملة بين الرياض وواشنطن قد تشكّلفي المنطقة، إذ تجمع بينفي الشرق الأوسط، مما يجعلها