مقتل ثلاثة أشخاص في ضربة أمريكية على قارب يشتبه بتهريبه المخدرات في الكاريبي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690700cb6ff4d9.70249172_fpgjieomnhqlk.jpg width=100 align=left border=0>
‏وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث
Publié le Dimanche 02 Novembre 2025
      
فرانس 24 - أدت ضربة أمريكية الأحد استهدفت قاربا يشتبه بتهريبه المخدرات في بحر الكاريبي إلى مقتل ثلاثة أشخاص وفق ما أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث.

وقال هيغسيث في منشور على منصة اكس إن الضربة أصابت "قاربا آخر لتهريب المخدرات... في منطقة البحر الكاريبي".



وأضاف أن "هذا القارب، كغيره، معروف لدى استخباراتنا بتورطه في تهريب المخدرات"، مشيرا إلى أن "ثلاثة رجال من إرهابيي المخدرات كانوا على متنه أثناء الضربة التي نُفذت في المياه الدولية. الارهابيون الثلاثة قتلوا جميعا".

ونشرت الولايات المتحدة سفنا بحرية في منطقة البحر الكاريبي وأرسلت مقاتلات من طراز أف-35 إلى بورتوريكو، في إطار عملية عسكرية تهدف على حد قولها إلى وقف تهريب المخدرات إلى الأراضي الأمريكية.
وأسفرت أكثر من 15 غارة أمريكية على قوارب مزعومة لتهريب المخدرات في الكاريبي عن مقتل 65 شخصا على الأقل في الأسابيع الأخيرة، ما أثار انتقادات حكومات دول المنطقة.

ويعتبر خبراء أن الهجمات التي بدأت في بداية أيلول/سبتمبر ترقى إلى مستوى عمليات قتل خارج نطاق القضاء، حتى لو كانت تستهدف تجار مخدرات معروفين، كما أن واشنطن لم تقدم اي دليل يثبت مزاعمها حتى الآن.

وأكد هيغسيث أن واشنطن ستواصل "مطاردة.. وقتل" تجار المخدرات المفترضين.

ونشر تسجيلا مصوّرا للضربة تظهر لحظة استهداف المركب التي ظهرت بعدها كرة من النار.

وعلى غرار تسجيلات مصوّرة سابقة نشرتها الحكومة الأميركية، تم إخفاء أجزاء من القارب، ما يجعل التحقق من عدد الأشخاص الذين كانوا على متنه أمرا مستحيلا.

أمريكا لم تقدم دليلا على اتهاماتها

وحضت الأمم المتحدة الجمعة واشنطن على وقف ضرباتها.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن هؤلاء الأشخاص قتلوا "في ظروف لا مبرر لها في القانون الدولي".

وأضاف بأن "هذه الهجمات، وما يترتب عليها من خسائر بشرية متزايدة، أمر غير مقبول".

من جانبه، اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي يواجه اتهامات رسمية مرتبطة بتهريب المخدرات في الولايات المتحدة، واشنطن باستخدام تهريب المخدرات ذريعة "لفرض تغيير النظام" في كراكاس بهدف السيطرة على النفط الفنزويلي.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شدد على أنه لا يفكر في تنفيذ ضربات ضد فنزويلا، متراجعا عن مواقف سابقة له.

ويؤكد مادورو بأن أي زراعة للمخدرات لا تتم في فنزويلا التي يقول إنها تُستخدم ضد رغبتها كممر لتهريب الكوكايين الكولومبي.

وأوضحت إدارة ترامب في مذكرة للكونغرس بأن الولايات المتحدة تخوض "نزاعا مسلحا" ضد عصابات المخدرات الأمريكية اللاتينية التي تصفها بأنها جماعات إرهابية في معرض تبريرها للضربات


