السودان.. الدعم السريع والجيش يتبادلان الاتهامات بارتكاب الفظائع

وكالات - أعادت الانتهاكات في السودان وخاصة التي شهدتها مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور ومدينة بارا بولاية شمال كردفان، إلى الأذهان الفظائع التي ارتكبت ضد المدنيين في مناطق الاشتباكات.



ويتبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الاتهامات بارتكاب مذابح في وقت تشهد فيه البلاد انقساما واسعا.



وقالت قوات الدعم السريع في بيان يوم الأربعاء، إن الجيش السوداني ارتكب مذابح ضد المدنيين في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان عقب التطورات الميدانية الأخيرة التي شهدتها مدينة الفاشر.وذكرت في البيان أن "عناصر من الجيش السوداني ظهرت في فيديو أثناء عمليات ذبح مدنيين في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان في تصعيد انتقامي ضد سكان قبائل يتهمونها بأنها مؤيدة للدعم السريع".وأثار مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي موجة من الغضب والصدمة بعد أن أظهر عناصر من الجيش السوداني وهم ينفذون عمليات ذبح ميداني بحق مدنيين في مدينة الأبيض، شمال كردفان وسط هتافات تتهم الضحايا بالانتماء إلى قبائل يشتبه في دعمها لقوات الدعم السريع.ووصف ناشطون حقوقيون هذه الأفعال بأنها "جرائم حرب"، مطالبين بتحقيق دولي عاجل ومحاسبة المسؤولين.ولم تصدر القيادة العامة للجيش السوداني أي تعليق رسمي حتى لحظة إعداد هذا التقرير، فيما تتزايد الدعوات الدولية لمساءلة مرتكبي الانتهاكات، وسط مخاوف من انزلاق البلاد نحو دوامة من العنف العرقي المتبادل، خاصة في مناطق التماس بين كردفان ودارفور.ويأتي ذلك عقب سيطرة الدعم السريع على الفاشر وفي وقت تتصاعد فيه التوترات العسكرية في ولايات السودان المختلفة، فيما تواصل الأطراف المتحاربة تبادل الاتهامات بشأن المسؤولية عن الانتهاكات.إلى ذلك، أعرب الهادى إدريس عضو المجلس الرئاسي وحاكم إقليم دارفور المعين من الدعم السريع في بيان صحفي نشره على صفحته بمنصة "فيسبوك" عن قلق حكومة الإقليم إزاء التدهور المتسارع في الأوضاع الإنسانية بمدينة الفاشر، نتيجة استمرار العمليات القتالية وتقييد حركة الإغاثة، الأمر الذي أدى إلى نقص حاد في الغذاء والدواء والمياه الصالحة للشرب.وناشد المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية العاملة في المجال الإنساني الإسراع في تقديم المساعدات العاجلة للمتضررين داخل مدينة الفاشر والمناطق المجاورة، مؤكدا الاستعداد الكامل لتسهيل وصول تلك المساعدات وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني.وفي السياق، صرح قائد " قوات الدعم السريع " محمد حمدان دقلو في كلمة مسجلة مساء الأربعاء، بأنهم طووا صفحة الحرب في مدينة الفاشر وفتحوا الآن صفحة السلم.وأفاد دقلو بأن "تحرير الفاشر تعد نقطة تحول لوحدة السودان سلما أو حربا".وأعلن حميدتي عن تشكيل لجنة تحقيق تبحث في ما وقع بمدينة الفاشروقال "إن مبدأ قوات الدعم السريع هو السلام ومهما حققنا من نصر سواء في الفاشر أو الأبيض أو الخرطوم فلن نغير مبدأنا"، مشيرا إلى أن الفاشر ستكون بردا وسلاما على أهل دارفور.كما أعلن قائد الدعم السريع محمد حمدان أن قواته ستنسحب من الفاشر بعد الفراغ من عمليات إزالة الألغام لتهيئة البيئة لعودة مواطنيها.ويشهد السودان منذ أفريل 2023 صراعا دمويا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وباتت الأخيرة تسيطر على كامل إقليم دارفور الواسع الذي يشكل ثلث مساحة السودان.وأسفر النزاع المتواصل في السودان عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح 12 مليونا، في ما تصفه الأمم المتحدة بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم.