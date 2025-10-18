Babnet   Latest update 20:11 Tunis

دميترييف: العمل على فكرة النفق بين روسيا والولايات المتحدة بدأ قبل 6 أشهر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f3d2c9b62e34.46156661_pnfkijloehgqm.jpg width=100 align=left border=0>
Sputnik
Bookmark article    Publié le Samedi 18 Octobre 2025 - 18:47 قراءة: 0 د, 41 ث
      
أكد رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف أن العمل على فكرة إنشاء نفق بين روسيا والولايات المتحدة جار منذ 6 أشهر.



وكتب دميترييف على منصة "إكس": "بدأنا (الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة) دراسة جدوى إنشاء نفق بين روسيا وألاسكا قبل 6 أشهر".


وأشار إلى أن موسكو وواشنطن بدأتا بمناقشة إنشاء نفق بين البلدين.

وفي اجتماع عقد أمس بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفلاديمير زيلينسكي في واشنطن، سأل صحفي الرئيس الأمريكي عن هذا المشروع، فأجاب بأنه مثير للاهتمام.

كما قال رئيس المركز الوطني لأبحاث النقل والبنية التحتية بافيل إيفانكين إنه من المنطقي أن يكون النفق بين روسيا والولايات المتحدة نفقا مشتركا للطرق والسكك الحديدية.

ودعا دميترييف في وقت سابق إلى بناء نفق من روسيا إلى ألاسكا لربط البلدين، واقترح تسميته "نفق بوتين ترامب" تيمنا بالرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316887


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 18 أوكتوبر 2025 | 26 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:07
17:41
15:13
12:11
06:30
05:03
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet21°
19° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-19
22°-19
26°-18
29°-20
28°-21
  • Avoirs en devises
    24577,9

  • (17/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41810 DT        1$ =2,93289 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17/10)   952,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:11 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    