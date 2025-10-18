دميترييف: العمل على فكرة النفق بين روسيا والولايات المتحدة بدأ قبل 6 أشهر

أكد رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف أن العمل على فكرة إنشاء نفق بين روسيا والولايات المتحدة جار منذ 6 أشهر.







وكتب دميترييف على منصة "إكس": "بدأنا (الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة) دراسة جدوى إنشاء نفق بين روسيا وألاسكا قبل 6 أشهر".وأشار إلى أن موسكو وواشنطن بدأتا بمناقشة إنشاء نفق بين البلدين.وفي اجتماع عقد أمس بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفلاديمير زيلينسكي في واشنطن، سأل صحفي الرئيس الأمريكي عن هذا المشروع، فأجاب بأنه مثير للاهتمام.كما قال رئيس المركز الوطني لأبحاث النقل والبنية التحتية بافيل إيفانكين إنه من المنطقي أن يكون النفق بين روسيا والولايات المتحدة نفقا مشتركا للطرق والسكك الحديدية.ودعا دميترييف في وقت سابق إلى بناء نفق من روسيا إلى ألاسكا لربط البلدين، واقترح تسميته "نفق بوتين ترامب" تيمنا بالرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.