مصر: تفاصيل صادمة في اعترافات طفل قتل زميله وقطّع جثته تأثراً بالألعاب الإلكترونية

شهدت محافظة الإسماعيلية في مصر جريمة مروّعة هزّت الرأي العام، بعد أن كشفت التحقيقات تورّط طفل يبلغ من العمر 13 عامًا في قتل زميله وتمزيق جثمانه إلى أشلاء، في واقعة غير مسبوقة من حيث الأسلوب والدوافع.



قرار الدفن بعد انتهاء التشريح



اعترافات تفصيلية صادمة



تفاصيل مروّعة عن التخلص من الأشلاء



تمثيل الجريمة وبدء الإجراءات القضائية



قررت جهات التحقيق، اليوم السبت، السماح بدفن أشلاء الضحية بعد انتهاء مصلحة الطب الشرعي من تشريح الجثة وتحديد أسباب الوفاة، لتبدأ بعدها الإجراءات القضائية بحق المتهم.أفاد الطفل المتهم، المدعو "يوسف"، في اعترافاته أمام النيابة العامة، بأنه أقدم على جريمته بعد خلاف وقع بينه وبين زميله في المدرسة، مشيرًا إلى أنه استلهم طريقة القتل من أحد مشاهد الألعاب الإلكترونية وأفلام أجنبية كان يشاهدها مؤخرًا.وأوضح المتهم أنه استدرج الضحية إلى منطقة مهجورة بمنطقة "المحطة الجديدة" بمدينة الإسماعيلية، ثم ضربه بعصا خشبية على رأسه حتى فارق الحياة، ليقوم بعد ذلك باستخدام منشار كهربائي في تقطيع الجثمان إلى أجزاء صغيرة ونقلها داخل حقيبته المدرسية.قام المتهم، بحسب اعترافاته، بإلقاء الأشلاء في عدة مناطق متفرقة قرب "كارفور الإسماعيلية" لإخفاء معالم الجريمة، حيث عثرت الأجهزة الأمنية على أجزاء من الجثة خلف المركز التجاري، وأسفله، وفي بركة مائية بالمنطقة، بالإضافة إلى بحيرة الصيادين ومواقع أخرى مفتوحة.كما أدلى المتهم باعتراف صادم، ذكر فيه أنه تذوّق جزءًا من لحم الضحية، واصفًا طعمه بأنه "يشبه البانيه"، وهو ما أثار ذهول المحققين.قامت الجهات المختصة باصطحاب المتهم إلى مسرح الجريمة حيث قام بتمثيل الوقائع بالتفصيل، وأمرت النيابة بإيداعه إحدى دور الرعاية لمدة 7 أيام قابلة للتجديد لحين استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.