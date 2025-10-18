محكمة أمريكية تمنع شركة NSO الإسرائيلية من استهداف مستخدمي واتساب ببرامج التجسس
وكالات - أصدرت محكمة اتحادية أمريكية حكمًا قضائيًا يمنع شركة NSO Group الإسرائيلية المتخصصة في تطوير برامج التجسس من استهداف مستخدمي تطبيق واتساب، وذلك بعد ثبوت استخدامها تقنيات متقدمة لاختراق أجهزة المستخدمين سرًا. كما قررت المحكمة خفض قيمة التعويضات التي كانت هيئة المحلفين قد منحتها سابقًا لشركة Meta المالكة لتطبيق واتساب، من 168 مليون دولار إلى 4 ملايين دولار فقط.
قرار المنع واستمرارية الخطر
القاضية فيليس هاميلتون اعتبرت أن تصرفات شركة NSO تسبب ضررًا مستمرًا ولا يمكن إصلاحه، مشيرة إلى أنه لا يوجد خلاف على أن الشركة واصلت السلوك ذاته. وبناءً على ذلك، منحت المحكمة شركة Meta أمرًا قضائيًا دائمًا يمنع NSO من استخدام أو محاولة استخدام أي وسائل لاختراق منصة واتساب أو استهداف مستخدميها.
تصريحات من واتسابقال ويل كاثكارت، الرئيس التنفيذي لواتساب:
“هذا الحكم يمنع شركة NSO، المصنعة لبرامج التجسس، من استهداف واتساب ومستخدمينا العالميين مرة أخرى. نشيد بهذا القرار الذي يأتي بعد ست سنوات من التقاضي لمحاسبة الشركة على استهدافها أفراد المجتمع المدني”.
أدلة على هندسة عكسية واختراق متطورأوضحت المحكمة أن الأدلة أثبتت قيام NSO بـ هندسة عكسية لشيفرة واتساب وتطوير برامج تجسس متقدمة تم إعادة تصميمها مرارًا لتجنب اكتشافها وتجاوز أنظمة الأمان.
وتشير الدعوى إلى استهداف الشركة لصحفيين ومحامين ونشطاء حقوق إنسان وغيرهم من مستخدمي الخدمة المشفّرة.
خفض التعويضاترغم إقرار المحكمة بالسلوك غير القانوني للشركة، فإنها رأت أن حكم التعويض السابق بقيمة 168 مليون دولار كان مبالغًا فيه، معتبرة أن هناك نقصًا في السوابق القضائية التي تصنف هذا النوع من التجسس الإلكتروني على أنه “سلوك بالغ الخطورة” وفق المعايير الجزائية الحالية.
خلفية حول NSO وبرنامج بيغاسوس* تأسست مجموعة NSO عام 2010 في إسرائيل.
* تنتج برنامج "بيغاسوس" الذي يعد من أخطر أدوات التجسس الإلكتروني في العالم.
* يمكن للبرنامج تشغيل كاميرا وميكروفون الهاتف والوصول إلى البيانات دون علم المستخدم.
* تُتهم الشركة بمحاولة إصابة نحو 1400 جهاز عبر استغلال ثغرات في شبكة واتساب.
* ورغم تأكيدها أنها تبيع البرنامج فقط للحكومات لمحاربة الإرهاب، إلا أن تقارير دولية أثبتت استخدامه لاستهداف معارضين وصحفيين ونشطاء حقوقيين.
