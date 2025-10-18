Babnet   Latest update 07:34 Tunis

محكمة أمريكية تمنع شركة NSO الإسرائيلية من استهداف مستخدمي واتساب ببرامج التجسس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f328b53b3527.16464498_jnmiklpogehfq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 18 Octobre 2025 - 07:34 قراءة: 1 د, 37 ث
      
وكالات - أصدرت محكمة اتحادية أمريكية حكمًا قضائيًا يمنع شركة NSO Group الإسرائيلية المتخصصة في تطوير برامج التجسس من استهداف مستخدمي تطبيق واتساب، وذلك بعد ثبوت استخدامها تقنيات متقدمة لاختراق أجهزة المستخدمين سرًا. كما قررت المحكمة خفض قيمة التعويضات التي كانت هيئة المحلفين قد منحتها سابقًا لشركة Meta المالكة لتطبيق واتساب، من 168 مليون دولار إلى 4 ملايين دولار فقط.

قرار المنع واستمرارية الخطر


القاضية فيليس هاميلتون اعتبرت أن تصرفات شركة NSO تسبب ضررًا مستمرًا ولا يمكن إصلاحه، مشيرة إلى أنه لا يوجد خلاف على أن الشركة واصلت السلوك ذاته. وبناءً على ذلك، منحت المحكمة شركة Meta أمرًا قضائيًا دائمًا يمنع NSO من استخدام أو محاولة استخدام أي وسائل لاختراق منصة واتساب أو استهداف مستخدميها.


تصريحات من واتساب

قال ويل كاثكارت، الرئيس التنفيذي لواتساب:
“هذا الحكم يمنع شركة NSO، المصنعة لبرامج التجسس، من استهداف واتساب ومستخدمينا العالميين مرة أخرى. نشيد بهذا القرار الذي يأتي بعد ست سنوات من التقاضي لمحاسبة الشركة على استهدافها أفراد المجتمع المدني”.

أدلة على هندسة عكسية واختراق متطور

أوضحت المحكمة أن الأدلة أثبتت قيام NSO بـ هندسة عكسية لشيفرة واتساب وتطوير برامج تجسس متقدمة تم إعادة تصميمها مرارًا لتجنب اكتشافها وتجاوز أنظمة الأمان.
وتشير الدعوى إلى استهداف الشركة لصحفيين ومحامين ونشطاء حقوق إنسان وغيرهم من مستخدمي الخدمة المشفّرة.

خفض التعويضات

رغم إقرار المحكمة بالسلوك غير القانوني للشركة، فإنها رأت أن حكم التعويض السابق بقيمة 168 مليون دولار كان مبالغًا فيه، معتبرة أن هناك نقصًا في السوابق القضائية التي تصنف هذا النوع من التجسس الإلكتروني على أنه “سلوك بالغ الخطورة” وفق المعايير الجزائية الحالية.

خلفية حول NSO وبرنامج بيغاسوس

* تأسست مجموعة NSO عام 2010 في إسرائيل.
* تنتج برنامج "بيغاسوس" الذي يعد من أخطر أدوات التجسس الإلكتروني في العالم.
* يمكن للبرنامج تشغيل كاميرا وميكروفون الهاتف والوصول إلى البيانات دون علم المستخدم.
* تُتهم الشركة بمحاولة إصابة نحو 1400 جهاز عبر استغلال ثغرات في شبكة واتساب.
* ورغم تأكيدها أنها تبيع البرنامج فقط للحكومات لمحاربة الإرهاب، إلا أن تقارير دولية أثبتت استخدامه لاستهداف معارضين وصحفيين ونشطاء حقوقيين.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316837


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 18 أوكتوبر 2025 | 26 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:07
17:41
15:13
12:11
06:30
05:03
الرطــوبة:
% 83
Babnet
Babnet23°
21° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-19
22°-18
27°-18
28°-20
27°-20
  • Avoirs en devises
    24577,9

  • (17/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41810 DT        1$ =2,93289 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17/10)   952,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:34 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    