محكمة أمريكية تمنع شركة NSO الإسرائيلية من استهداف مستخدمي واتساب ببرامج التجسس

وكالات - أصدرت محكمة اتحادية أمريكية حكمًا قضائيًا يمنع شركة NSO Group الإسرائيلية المتخصصة في تطوير برامج التجسس من استهداف مستخدمي تطبيق واتساب، وذلك بعد ثبوت استخدامها تقنيات متقدمة لاختراق أجهزة المستخدمين سرًا. كما قررت المحكمة خفض قيمة التعويضات التي كانت هيئة المحلفين قد منحتها سابقًا لشركة Meta المالكة لتطبيق واتساب، من 168 مليون دولار إلى 4 ملايين دولار فقط.



قرار المنع واستمرارية الخطر



تصريحات من واتساب



“هذا الحكم يمنع شركة NSO، المصنعة لبرامج التجسس، من استهداف واتساب ومستخدمينا العالميين مرة أخرى. نشيد بهذا القرار الذي يأتي بعد ست سنوات من التقاضي لمحاسبة الشركة على استهدافها أفراد المجتمع المدني”.

أدلة على هندسة عكسية واختراق متطور



خفض التعويضات



خلفية حول NSO وبرنامج بيغاسوس



القاضيةاعتبرت أن تصرفات شركة NSO، مشيرة إلى أنه لا يوجد خلاف على أن الشركة. وبناءً على ذلك، منحت المحكمة شركة Metaيمنع NSO من استخدام أو محاولة استخدام أي وسائل لاختراق منصة واتساب أو استهداف مستخدميها.قال، الرئيس التنفيذي لواتساب:أوضحت المحكمة أن الأدلة أثبتت قيام NSO بـوتطويرتم إعادة تصميمها مرارًا لتجنب اكتشافها وتجاوز أنظمة الأمان.وتشير الدعوى إلى استهداف الشركة لصحفيين ومحامين ونشطاء حقوق إنسان وغيرهم من مستخدمي الخدمة المشفّرة.رغم إقرار المحكمة بالسلوك غير القانوني للشركة، فإنها رأت أن حكم التعويض السابق بقيمة 168 مليون دولار كان، معتبرة أن هناك نقصًا في السوابق القضائية التي تصنف هذا النوع من التجسس الإلكتروني على أنه “سلوك بالغ الخطورة” وفق المعايير الجزائية الحالية.* تأسست مجموعة NSO عام 2010 في إسرائيل.* تنتج برنامجالذي يعد من أخطر أدوات التجسس الإلكتروني في العالم.* يمكن للبرنامج تشغيل كاميرا وميكروفون الهاتف والوصول إلى البيانات دون علم المستخدم.* تُتهم الشركة بمحاولة إصابةعبر استغلال ثغرات في شبكة واتساب.* ورغم تأكيدها أنها تبيع البرنامج فقط للحكومات لمحاربة الإرهاب، إلا أن تقارير دولية أثبتت استخدامه لاستهداف