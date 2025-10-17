بعد اللقاء مع ترامب زيلينسكي يجري مكالمة هاتفية مع القادة الأوروبيين



أفادت القناة التلفزيونية "الاجتماعي" الأوكرانية اليوم بأن رأس النظام في كييف فلاديمير زيلينسكي أجرى اتصالا هاتفيا مع القادة الأوروبيين بعد لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.





ونقلت القناة عن مصدر في الوفد الأوكراني أن هذه المكالمة كانت جماعية، لكن لم يتم الكشف عن قائمة المشاركين فيها حتى الآن.والتقى زيلينسكي مع ترامب يوم الجمعة، على أمل تأمين نقل صواريخ "توماهوك" إلى كييف، على الرغم من تحذيرات موسكو من أن ذلك سيكون خطوة نحو مستوى جديد من التصعيد.وقدم الوفد الأوكراني، الذي وصل إلى واشنطن، عرضا للرئيس ترامب حول كيفية استخدام كييف صواريخ "توماهوك" في حال تسلمتها، وتأثيرها على العمل العسكري.ومن جانبه، صرح الرئيس الأمريكي بأنه يأمل في إنهاء الصراع الأوكراني دون الحاجة إلى إمداد كييف بصواريخ "توماهوك"، مؤكدا ثقته بإمكانية التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، كما أعرب عن رأيه بأن الأحداث "تسير على ما يرام".ويلفت النظر في لقاء ترانب مع زيلينسكي، أن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث حضر اللقاء مرتديا ربطة عنق بالألوان الثلاثية للعلم الروسي.