لأول مرة منذ 20 عاما.. جواز السفر الأمريكي يفقد بريقه

تراجع جواز السفر الأمريكي إلى المرتبة 12 عالميا، وفقا لأحدث تصنيف صادر عن مؤشر "هينلي" لجوازات السفر، الذي يقيس حرية السفر استنادا إلى عدد الوجهات التي يمكن دخولها من دون تأشيرة.



وللمرة الأولى منذ 20 عاما، احتل جواز السفر الأمريكي المرتبة الثانية عشرة متعادلا مع ماليزيا، بعد أن كان في المرتبة السابعة العام الماضي والعاشرة في جويلية الماضي، فيما كان قبل عقد من الزمن يتصدر المؤشر.









وقال كريستيان هـ. كايلين، رئيس مجلس إدارة شركة "هينلي آند بارتنرز" ومبتكر المؤشر،



ويستند المؤشر إلى بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، وتعمل الشركة البريطانية على تحديث التصنيفات منذ نحو عقدين.



وتتربع سنغافورة حاليا على رأس القائمة، إذ يتيح جوازها لحامليه دخول 193 وجهة دون تأشيرة من أصل 227 وجهة حول العالم، تليها كوريا الجنوبية واليابان.



ويأتي هذا التراجع الأمريكي في ظل سياسات الهجرة المتشددة التي تتبناها إدارة الرئيس دونالد ترامب، والتي بدأت بمكافحة الهجرة غير الشرعية ثم توسعت لتشمل قيودا على السفر لأغراض السياحة والعمل والدراسة.



وذكر المؤشر أن عددا من الدول ألغى أخيرا إمكانية دخول المواطنين الأمريكيين من دون تأشيرة، من بينها البرازيل التي اتخذت هذا القرار في أفريل الماضي، بسبب توقف الولايات المتحدة عن تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع البرازيليين.



وأوضح التقرير أن مبدأ المعاملة بالمثل يلعب دورا محوريا في تصنيف الدول، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تسمح فقط لـ46 جنسية بالدخول إلى أراضيها دون تأشيرة، بينما يتيح جواز سفرها لحامليه دخول 180 وجهة.



وقالت آني بفورزهايمر، الباحثة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، إن التراجع يعكس توجها انعزاليا في السياسة الأمريكية، مؤكدة أن هذا الانغلاق بدأ حتى قبل رئاسة ترامب الثانية، ويظهر اليوم في فقدان أمريكا لقوة جواز سفرها.



