بوتين: روسيا وسوريا تتمتعان بعلاقات خاصة منذ عقود

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f004f6dab5b8.36433155_ojghqelinpmfk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 15 Octobre 2025 - 21:32
      
أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه اليوم الأربعاء في الكرملين بالرئيس السوري أحمد الشرع، بالعلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدًا أن روسيا وسوريا ترتبطان بعلاقات ودية متميزة منذ عقود.

وقال بوتين في مستهل اللقاء:

"العلاقات بين سوريا وروسيا كانت دائمًا ذات طابع ودي خالص، وقد تبلورت بين البلدين علاقات خاصة على مدى عقود".


وأضاف الرئيس الروسي أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة في سوريا تعدّ نجاحًا كبيرًا وستساهم في تعزيز الروابط بين مختلف القوى السياسية داخل البلاد، مشيرًا إلى أن روسيا مستعدة لإجراء مشاورات منتظمة مع سوريا عبر وزارة الخارجية.

وحضر جلسة المحادثات من الجانب الروسي كل من وزير الدفاع أندريه بيلاوسوف، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ونائب رئيس إدارة الرئاسة مكسيم أوريشكين، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ونائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك.

الشرع: نسعى لإعادة ضبط العلاقات مع روسيا وتحقيق الاستقرار في سوريا والمنطقة

من جانبه، أكد الرئيس السوري أحمد الشرع في مستهل اللقاء أن سوريا تسعى إلى إعادة ضبط علاقاتها مع روسيا على أسس جديدة، معتبرًا أن الاستقرار في البلاد والمنطقة هو الأولوية القصوى في المرحلة الراهنة.

وقال الشرع:
"نحن في سوريا الجديدة بعد ما مررنا به من أحداث، نحاول أن نُعرّف العالم بهذه المرحلة الجديدة وأن نعيد ربط علاقاتنا السياسية والاستراتيجية مع مختلف الدول الإقليمية والعالمية، وعلى رأسها روسيا الاتحادية لما يجمعنا بها من روابط تاريخية متينة".

وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين تشمل مجالات متعددة من بينها التعاون في الطاقة، والغذاء، والمشاريع الحيوية، مبرزًا أن جزءًا من الغذاء السوري يعتمد على الإنتاج الروسي، وأن العديد من محطات الطاقة في سوريا تعتمد على الخبرة الروسية.

واختتم الرئيس السوري تصريحه بالتأكيد على احترام سوريا لكل الاتفاقيات التاريخية المبرمة مع موسكو، مضيفًا:
"نسعى لإعادة تعريف طبيعة هذه العلاقات على نحو جديد يقوم على استقلالية القرار السوري ووحدة أراضي البلاد واستقرارها الأمني المرتبط بالاستقرار الإقليمي والعالمي".


