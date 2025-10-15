بوتين: روسيا وسوريا تتمتعان بعلاقات خاصة منذ عقود

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه اليوم الأربعاء في الكرملين بالرئيس السوري أحمد الشرع، بالعلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدًا أن روسيا وسوريا ترتبطان بعلاقات ودية متميزة منذ عقود.



وقال بوتين في مستهل اللقاء:



"العلاقات بين سوريا وروسيا كانت دائمًا ذات طابع ودي خالص، وقد تبلورت بين البلدين علاقات خاصة على مدى عقود".

الشرع: نسعى لإعادة ضبط العلاقات مع روسيا وتحقيق الاستقرار في سوريا والمنطقة



"نحن في سوريا الجديدة بعد ما مررنا به من أحداث، نحاول أن نُعرّف العالم بهذه المرحلة الجديدة وأن نعيد ربط علاقاتنا السياسية والاستراتيجية مع مختلف الدول الإقليمية والعالمية، وعلى رأسها روسيا الاتحادية لما يجمعنا بها من روابط تاريخية متينة".

"نسعى لإعادة تعريف طبيعة هذه العلاقات على نحو جديد يقوم على استقلالية القرار السوري ووحدة أراضي البلاد واستقرارها الأمني المرتبط بالاستقرار الإقليمي والعالمي".

