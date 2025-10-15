تركيا: هجوم مسلح يستهدف الصحفي محمد نافذ قوجة أمام مقر جريدته

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ef6ce35741a4.76799072_ekhpnlmfojiqg.jpg width=100 align=left border=0>

تعرض الصحفي محمد نافذ قوجة، صاحب جريدة "غون إيشيغي" ورئيس جمعية إلازيغ للصحافة والإعلام، إلى هجوم مسلح بالرصاص أمام مبنى الجريدة في حي رزائية بمدينة إلازيغ شرق تركيا.



وبحسب المعطيات الأولية، أطلق المهاجم النار من بندقية صيد باتجاه قوجة، ما أسفر عن إصابته في ساقه. وقد تم نقله على الفور إلى مستشفى جامعة الفرات لتلقي العلاج، فيما أكدت التقارير الطبية أن حالته مستقرة.









وأظهرت كاميرات المراقبة لحظة تنفيذ الهجوم، حيث ظهر المشتبه به وهو يتقدم نحو الضحية ويطلق النار عليه ثم يفرّ من المكان بسرعة.

Elazığ'da Günışığı Gazetesi imtiyaz sahibi gazeteci Mehmet Nafiz Koca'ya gazete binası önünde pompalı tüfekle saldırı düzenlendi pic.twitter.com/qWOFcQYU8s — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) October 14, 2025

من جانبها، باشرت شرطة إلازيغ تحقيقات مكثفة لتعقب الجاني، وجمعت الأدلة والشهادات من موقع الجريمة لكشف ملابسات الحادث ودوافعه.



وأثار الهجوم استنكاراً واسعاً في الأوساط الصحفية والإعلامية، حيث أدانت جمعية إلازيغ للصحافة الاعتداء واعتبرته "هجوماً صارخاً على حرية الصحافة"، داعية السلطات إلى توفير الحماية للصحفيين وضمان سلامتهم أثناء أداء مهامهم.



المصدر: elazigonline

