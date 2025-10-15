يوم مفتوح لتقصي هشاشة العظام لدى المرأة يوم 18 أكتوبر بالمتشفى الجامعي بالرابطة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/629f3bef86ae19.39543627_figjlphmekqon.jpg width=100 align=left border=0>

ينظم قسم أمراض العظام والمفاصل بالمستشفي الجامعي بالرابطة، يوم السبت 18 اكتوبر الجاري، يوما مفتوحا لتقصي هشاشة العظام لدى المرأة في سن 60 سنة فما فوق .



وينتظم هذا اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لهشاشة العظام تحت شعار 'اتحرك على خاطر عظامك' وذلك تحت اشراف وزارة الصحة





والادارة الجهوية للصحة بتونس





يشار، الى أن اليوم العالمي لهشاشة العظام الموافق ليوم 20 أكتوبر من كل سنة يهدف الى رفع وعي المجتمع بعوامل وخطورة الاصابة بهشاشة العظام .



وتعاني واحدة من كل ثلاث نساء، ورجل من كل خمسة رجال يبلغون من العمر 50 عاما وأكثر كسر هشاشة العظام في جميع انحاء العالم



