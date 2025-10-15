Babnet   Latest update 13:47 Tunis

المعهد العربي لرؤسات المؤسسات ينظم يوم 18 أكتوبر منتدى الحوكمة 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61003fb3de68b9.99132715_eifnhqomkgpjl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 15 Octobre 2025 - 13:47
      
-ينظم المركز التونسي لحوكمة المؤسسات المنضوي تحت المعهد العربي لرؤسات المؤسسات، يوم 18 أكتوبر الجاري منتدى الحوكمة 2025 في دورته السابعة .

ويشارك في المنتدى ثلة من الأكاديميين والمهنيين وممثلين عن القطاع البنكي والمالي لمناقشة واقع وتحديات الحوكمة المالية في تونس ومقارنتها بالتجارب الدولية .



ويأتي انعقاده في سياق تقييم مسار القانون عدد 96 لسنة 2025 المتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية بعد عشرين سنة من اعتماده
من أجل الوقوف على مدى تطبيقه وتطور الاطار القانوني والمؤسساتي المرتبط به .

ويهدف المنتدى الى تقديم تقييم نقدي لتطبيق القانون منذ سنة 2005 وتحديد الممارسات الفضلى والنقائص المسجلة في تنفيذه الى جانب تسليط الضوء على تطوير منظومة الحوكمة المالية في تونس ومقارنة التجربة التونسية بالتجارب الدولية واقتراح تصورات لتطوير الاطار القانوني بما يتماشى مع تحديات الرقمنة المالية والادماج المالي والتحكم في المخاطر ومكافحة الجريمة المالية .

وأفاد المعهد، أنه سينطلق استبيانا موجها الى المؤسسات التونسية غير المالية وغير المدرجة بالبورصة من أجل تقييم القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 والمتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية بعد 20 سنة من صدوره.

ودعا المعهد رؤساء المؤسسات الى المشاركة في هذا الاستبيان، الذي قال أنه لا يستغرق أكثر من 3 دقائق، مؤكدا على سرية الاجابات والمعطيات التي سيتم استعمالها في اطار دراسة ستقدم خلال المنتدى .


