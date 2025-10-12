Babnet   Latest update 06:36 Tunis

دعوة إلى التهدئة والالتزام بالسلمية في التحركات الاحتجاجية بقابس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68eb37107d05a2.14925067_mqhflipkejogn.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 12 Octobre 2025 - 06:04 قراءة: 0 د, 44 ث
      
دعت مجموعة من النشطاء في المجتمع المدني وممثلو الجمعيات والنقابات والهيئات الجهوية، جميع المواطنين المشاركين في التحركات الجارية بولاية قابس إلى تجنّب كل أشكال الشغب والعنف، والحرص على الحفاظ على الطابع السلمي للمطالب والتحركات.



وشدّد الداعون إلى هذه المبادرة على أن الاحتجاج السلمي هو السبيل الأنجع لإيصال صوت الأهالي ومطالبهم المشروعة، بعيدًا عن أي تصرفات قد تمسّ بالأمن العام أو بالممتلكات الخاصة والعامة.



كما أكّدوا على أهمية الحوار والتعاون بين مختلف الأطراف، من أجل إيجاد حلول واقعية ومستدامة تحفظ حقوق الجهة وتكرّس مبدأ المسؤولية المشتركة في حماية المصلحة العامة.



تجدد الاحتجاجات في عدد من المناطق

وقد تجدّدت ليلة السبت التحركات الاحتجاجية في عدد من مناطق ولاية قابس، على غرار شطّ السلام ومفترق عين سلام وحي محمد علي، حيث أقدم المحتجون على إشعال العجلات المطاطية وقطع بعض الطرقات.

وطالب المحتجون السلطات بـالتدخل العاجل لفكّ الوحدات الصناعية المسببة للتلوث، مؤكدين تمسّكهم بحقهم في بيئة سليمة ونظيفة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316485


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 12 أوكتوبر 2025 | 20 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:15
17:49
15:19
12:13
06:24
04:58
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet28°
21° Babnet
الــرياح:
0.51 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-21
30°-20
30°-21
28°-21
25°-20
  • Avoirs en devises
    24577,5

  • (10/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41391 DT        1$ =2,93920 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10/10)   1055,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 06:36 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    