دعوة إلى التهدئة والالتزام بالسلمية في التحركات الاحتجاجية بقابس

دعت مجموعة من النشطاء في المجتمع المدني وممثلو الجمعيات والنقابات والهيئات الجهوية، جميع المواطنين المشاركين في التحركات الجارية بولاية قابس إلى تجنّب كل أشكال الشغب والعنف، والحرص على الحفاظ على الطابع السلمي للمطالب والتحركات.









وشدّد الداعون إلى هذه المبادرة على أن الاحتجاج السلمي هو السبيل الأنجع لإيصال صوت الأهالي ومطالبهم المشروعة، بعيدًا عن أي تصرفات قد تمسّ بالأمن العام أو بالممتلكات الخاصة والعامة.







كما أكّدوا على أهمية الحوار والتعاون بين مختلف الأطراف، من أجل إيجاد حلول واقعية ومستدامة تحفظ حقوق الجهة وتكرّس مبدأ المسؤولية المشتركة في حماية المصلحة العامة.







تجدد الاحتجاجات في عدد من المناطق

وقد تجدّدت ليلة السبت التحركات الاحتجاجية في عدد من مناطق ولاية قابس، على غرار شطّ السلام ومفترق عين سلام وحي محمد علي، حيث أقدم المحتجون على إشعال العجلات المطاطية وقطع بعض الطرقات.



