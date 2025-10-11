البطولة الوطنية لكرة السلة – الجولة الخامسة: الإفريقي يواصل التألق والاتحاد المنستيري يحافظ على الصدارة
دارت نهاية هذا الأسبوع مباريات الجولة الخامسة من البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة، التي شهدت تألق النادي الإفريقي في المجموعة الأولى، فيما واصل الاتحاد المنستيري تصدره للمجموعة الثانية، في سباق قوي نحو المراتب الأولى قبل ختام مرحلة الذهاب.
المجموعة الأولى
المجموعة الأولى
* قاعة القرجاني
النادي الإفريقي نادي كرة السلة بالمهدية 92 – 52
* قاعة قرمبالية
الدالية الرياضية بقرمبالية شبيبة المنازه 62 – 72
* القاعة الأولمبية بسوسة
النجم الساحلي نجم حلق الوادي 88 – 55
الترتيب:
| الفريق | النقاط | عدد المقابلات |
| -------------------------- | ------ | ------------- |
| النادي الإفريقي | 10 | 5 |
| النجم الساحلي | 9 | 5 |
| شبيبة المنازه | 8 | 5 |
| الدالية الرياضية بقرمبالية | 6 | 5 |
| نادي كرة السلة بالمهدية | 6 | 5 |
| نجم حلق الوادي | 6 | 5 |
المجموعة الثانية* قاعة توفيق بوهيمة برادس (السبت 11 أكتوبر)
النجم الرادسي شبيبة القيروان 48 – 69
* قاعة بئر شلوف بنابل (الجمعة 10 أكتوبر)
الملعب النابلي جمعية الحمامات 75 – 67
* قاعة المزالي بالمنستير (الجمعة 10 أكتوبر)
الاتحاد المنستيري اتحاد الأنصار 72 – 62
الترتيب:
| الفريق | النقاط | عدد المقابلات |
| ----------------- | ------ | ------------- |
| الاتحاد المنستيري | 9 | 5 |
| الملعب النابلي | 9 | 5 |
| شبيبة القيروان | 7 | 4 |
| النجم الرادسي | 7 | 5 |
| جمعية الحمامات | 6 | 5 |
| اتحاد الأنصار | 4 | 4 |
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 316482