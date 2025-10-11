Babnet   Latest update 22:36 Tunis

رئيس مدغشقر يغادر العاصمة وسط تصاعد الاحتجاجات ورفض الجيش أوامر قمع المتظاهرين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ea9f1b175b88.95019629_hfpjigqlnomke.jpg width=100 align=left border=0>
رئيس مدغشقر يغادر العاصمة وسط تصاعد الاحتجاجات ورفض أوامر قمع المتظاهرين
Bookmark article    Publié le Samedi 11 Octobre 2025 - 19:16 قراءة: 1 د, 15 ث
      
أفادت تقارير إعلامية أن رئيس مدغشقر أندريه راجولينا غادر العاصمة أنتاناناريفو وسط تصاعد موجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة

وتشهد البلاد منذ أسابيع احتجاجات على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية والانقطاعات المتكررة في الكهرباء والمياه.



ونقلت مجلة "جون أفريك" الفرنسية عن مصادر مطلعة أن راجولينا، الذي يواجه ضغوطا متزايدة بعد احتجاجات حاشدة، غادر المدينة بعد تزايد الغضب الشعبي ورفض الجيش تنفيذ أوامر قمع المتظاهرين.

وفي تطور لافت ذكرت صحيفة Midi Madagasikara أن وحدة "كابسات" التابعة للجيش، المسؤولة عن إدارة شؤون الأفراد رفضت أوامر تقضي بإطلاق النار على المتظاهرين، داعية بقية الأجهزة الأمنية إلى عدم تنفيذ أوامر غير قانونية والوقوف إلى جانب الشعب.

وبحسب ما أفاد مراسل "جون أفريك"، فقد نجح المتظاهرون، بمساعدة عناصر من وحدة "كابسات"، في الوصول إلى ساحة 13 ماي في قلب العاصمة، وهي ساحة ذات رمزية سياسية كبيرة، حيث شهدت تغيرات سلطوية بارزة منذ سبعينيات القرن الماضي.

واندلعت الاحتجاجات في البداية يوم 22 سبتمبر الماضي بمشاركة الآلاف من الشباب، احتجاجا على الانقطاعات الحادة في الكهرباء والمياه، قبل أن تتحول إلى مطالب بإقالة الحكومة ورحيل الرئيس.

وفي 29 سبتمبر أعلن راجولينا حل الحكومة في محاولة لامتصاص الغضب، إلا أن المتظاهرين اعتبروا الخطوة غير كافية، وأعلنوا لاحقا تشكيل "لجنة تنسيق النضال" (KMT)، وتضم ممثلين عن "جيل زد" والمجتمع المدني ومستشارين بلديين بهدف تنظيم المرحلة الأخيرة من المظاهرات.

ووفقا لتقارير الأمم المتحدة فإن الاحتجاجات أسفرت حتى الآن عن مقتل 22 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين، إلا أن وزارة الخارجية في مدغشقر نفت هذه الأرقام دون تقديم حصيلة رسمية بديلة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316477


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 11 أوكتوبر 2025 | 19 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:16
17:50
15:20
12:13
06:23
04:57
الرطــوبة:
% 83
Babnet
Babnet29°
23° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-21
28°-21
30°-20
29°-21
27°-21
  • Avoirs en devises
    24577,5

  • (10/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41391 DT        1$ =2,93920 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10/10)   1055,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:36 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    