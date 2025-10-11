Babnet   Latest update 22:36 Tunis

رئيس الجمهورية يتابع الوضع البيئي في قابس ويأمر بإصلاحات عاجلة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68eac74a507386.10069252_njeklomfgpqih.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 11 Octobre 2025 - 22:04 قراءة: 1 د, 11 ث
      
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد بعد ظهر اليوم السبت 11 أكتوبر 2025، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة ثابت شيبوب ووزير البيئة حبيب عبيد.

توجيه فريق مشترك إلى معمل الحامض الفسفوري


وأصدر رئيس الدولة تعليماته بتوجيه فريق مشترك من الوزارتين إلى معمل الحامض الفسفوري بالمجمع الكيميائي بقابس، قصد إصلاح ما يجب إصلاحه في أسرع وقت ممكن.

وأكد أنّه يتابع الوضع بصفة مستمرة، مشيرًا إلى أنه تم الوقوف على عديد الإخلالات سواء في عمليات الصيانة والتشغيل التي تسببت في تسربات الغاز، أو في عدم إجراء الاختبارات المطلوبة على المعدّات في الآجال المحددة من قبل مختصين معتمدين.
خطة استراتيجية لإنهاء الكوارث البيئية

وشدّد رئيس الجمهورية على ضرورة الإسراع في وضع خطة استراتيجية لإنهاء هذه الكوارث البيئية بشكل نهائي، مستوحاة من الخطة التي أعدّها شباب قابس منذ أكثر من عقد من الزمن.

لا تسامح مع المقصرين

كما أكد رئيس الدولة أنه لا تسامح مع كل من أخلّ بواجباته، مشدّدًا على أنه لن يسمح بأي مزايدات أو توظيف سياسي داخلي أو خارجي لهذا الوضع.
وأضاف أن أهالي قابس، كما في باقي مناطق الجمهورية، سيحصلون على حقوقهم كاملة، فهم الثروة الحقيقية والسدّ المنيع، وهم الذين سيبنون تونس الجديدة التي يريدونها:
تونس خضراء خالية من كل أشكال التلوث... وخالية من الملوثين المتلوثين.



