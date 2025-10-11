Babnet   Latest update 17:07 Tunis

قابس: تجدّد الاحتجاجات المطالِبة بتفكيك الوحدات الملوّثة التابعة للمجمع الكيميائي التونسي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ea8053b3ceb0.79345222_njfmhqgiplkoe.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 11 Octobre 2025 - 17:03 قراءة: 0 د, 51 ث
      
 تجدّدت الاحتجاجات، اليوم السبت، أمام الوحدات الصناعية للمجمع الكيميائي التونسي أين تجمّع عدد من المواطنين من منطقة شاطئ السلام ومن المناطق المجاورة، مطالبين بـ"الوقف الفوري لنشاطها وبتفكيك الوحدات الملوِّثة منها باعتبارها تمثّل خطرا حقيقيا على المواطنين".

وأجمع عدد من المحتجين، في تصريحات متطابقة لصحفي "وات"، على "تحميل ادارة المجمع الكيميائي التونسي ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة المسؤولية في ما يتعلّق بحالات الاختناق المسجّلة أمس وفي موفى الشهر المنقضي بالمنطقة جراء الانبعاثات الغازية"، وفق تقديرهم، منتقدين تعاطي الهيكلين المذكورين السلبي مع هذا الملف وعدم حلحلة المشاريع البيئية المعطلة منذ سنة 2017.



كما طالبوا الهياكل ذات العلاقة بـ"التعامل إزاء ملف التلوّث في ولاية قابس بنفس التمشي الذي عولج الملف البيئي بصفاقس، وذلك بغلق الوحدات الصناعية الملوثة وتفكيكها وباصلاح الأضرار التي تسبب فيها التلوث الصناعي على امتداد نصف قرن"، مؤكدين أن "الموقع الاستراتيجي لولاية قابس وما تتمتع به من ثروات طبيعية يؤهلها لأن تصبح قطبا صناعيا نظيفا يراعي مقتضيات التنمية المستدامة"، وفق تصوّرهم.
وجدّد المحتجون نداءهم لرئيس الجمهورية قيس سعيد بـ"التدخل وباتخاذ  قرار يعالج الملف البيئي بشكل جذري، ويضع حدّا لمعاناة أهالي الجهة، ويضمن حقهم الدستوري في العيش في بيئة سليمة"، وفق تعبيرهم.v


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316453


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 11 أوكتوبر 2025 | 19 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:16
17:50
15:20
12:13
06:23
04:57
الرطــوبة:
% 54
Babnet
Babnet28°
27° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-21
28°-21
30°-20
28°-21
27°-20
  • Avoirs en devises
    24577,5

  • (10/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41391 DT        1$ =2,93920 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10/10)   1055,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:07 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    