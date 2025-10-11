كيف تتعامل مع الخوف من الطيران؟ خبيرة نفسية تشرح الأسباب والحلول
تؤكد عالمة النفس أنجيليكا يريمينكو، المتخصّصة في اضطرابات القلق، أنّ الخوف من الطيران وتغيير البيئة أصبح من أكثر أنواع القلق شيوعًا، مشيرةً إلى أنّه قد يتحوّل أحيانًا إلى عائق حقيقي أمام حياة طبيعية وسفر مريح.
من أين يأتي هذا الخوف؟
تقول يريمينكو إنّ الخوف من الطيران غالبًا ما يرتبط بـ إحساس الإنسان بفقدان السيطرة، إلى جانب الأفكار السلبية والخوف من المجهول.
وتضيف:
"حين يجلس الشخص في الطائرة، يدرك أنّه لا يتحكّم في مجريات الأمور، فيبدأ القلق بالتصاعد، ويتفاعل الجسد مع ذلك من خلال تسارع نبضات القلب أو التعرّق أو التوتّر العام."
ورغم هذه المخاوف، تشدّد الخبيرة على أنّ الطائرة تبقى أكثر وسائل النقل أمانًا مقارنة بالسيارات التي نستخدمها يوميًا دون تفكير أو قلق.
نصائح لتخفيف رهاب الطيرانتقدّم يريمينكو مجموعة من الأساليب البسيطة والفعّالة لمواجهة القلق أثناء السفر:
1. بدّل "ماذا لو؟" بـ"وماذا بعد؟"
تقول الخبيرة إنّ تغيير طريقة التفكير هو الخطوة الأولى. بدلًا من طرح أسئلة كارثية مثل "ماذا لو سقطت الطائرة؟"، حاول التفكير بعقلانية: "وماذا بعد؟ هل هناك دليل فعلي على أن شيئًا سيئًا سيحدث؟"
2. حضّر خطة بديلة مسبقًا.
ضع لنفسك خطوات واضحة للتصرّف إذا شعرت بالقلق أثناء الرحلة، مثل تمارين التنفّس، أو الاستماع إلى موسيقى مهدّئة، أو قراءة كتاب يشغلك عن الأفكار السلبية.
3. جرّب "طريقة القفل".
وهي تقنية طريفة لكنها فعّالة: أحكم قبضتيك بقوة لبضع ثوانٍ.
هذا الفعل يرسل إشارات عصبية إلى الدماغ تعيق نشاط مركز القلق مؤقتًا، خصوصًا إذا تمّ دمجه مع تنفّس عميق ومنتظم.
الخوف ليس عدوًّا... بل رسالةترى يريمينكو أنّ الخوف ليس شيئًا يجب محاربته، بل هو جزء طبيعي من النفس البشرية.
"الخوف يحاول حمايتنا، لكنه أحيانًا يبالغ في ردّ فعله. المهم أن نتعلّم الإصغاء له، لا الخضوع له."
وتشير إلى أنّ 80% من حالات الخوف من الطيران تخفي وراءها مشاعر أعمق مثل القلق العام أو الحاجة إلى السيطرة، وهو ما يجعل من المفيد أحيانًا الاستعانة باختصاصي نفسي إذا بدأ هذا الخوف يعيق الحياة اليومية أو ترافق مع نوبات هلع.
العلاج ممكن… حتى من المنزلتختم الخبيرة بالتأكيد على أنّ التطوّر التكنولوجي جعل العلاج النفسي أكثر قربًا وسهولة، إذ يمكن اليوم تلقي جلسات علاج عبر الإنترنت، وهو خيار مثالي لمن يخافون السفر أو يجدون صعوبة في الحركة.
"كل شخص قادر على تجاوز خوفه عندما يفهمه، ويمنحه الوقت، ويقرر ألا يتركه يقيّد حياته."
