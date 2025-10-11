كيف تتعامل مع الخوف من الطيران؟ خبيرة نفسية تشرح الأسباب والحلول

تؤكد عالمة النفس أنجيليكا يريمينكو، المتخصّصة في اضطرابات القلق، أنّ الخوف من الطيران وتغيير البيئة أصبح من أكثر أنواع القلق شيوعًا، مشيرةً إلى أنّه قد يتحوّل أحيانًا إلى عائق حقيقي أمام حياة طبيعية وسفر مريح.



من أين يأتي هذا الخوف؟



"حين يجلس الشخص في الطائرة، يدرك أنّه لا يتحكّم في مجريات الأمور، فيبدأ القلق بالتصاعد، ويتفاعل الجسد مع ذلك من خلال تسارع نبضات القلب أو التعرّق أو التوتّر العام."

نصائح لتخفيف رهاب الطيران



الخوف ليس عدوًّا... بل رسالة



"الخوف يحاول حمايتنا، لكنه أحيانًا يبالغ في ردّ فعله. المهم أن نتعلّم الإصغاء له، لا الخضوع له."

العلاج ممكن… حتى من المنزل



"كل شخص قادر على تجاوز خوفه عندما يفهمه، ويمنحه الوقت، ويقرر ألا يتركه يقيّد حياته."

تقول يريمينكو إنّ الخوف من الطيران غالبًا ما يرتبط بـ، إلى جانبوتضيف:ورغم هذه المخاوف، تشدّد الخبيرة على أنّمقارنة بالسيارات التي نستخدمها يوميًا دون تفكير أو قلق.تقدّم يريمينكو مجموعة من الأساليب البسيطة والفعّالة لمواجهة القلق أثناء السفر:1.تقول الخبيرة إنّ تغيير طريقة التفكير هو الخطوة الأولى. بدلًا من طرح أسئلة كارثية مثل، حاول التفكير بعقلانية:2.ضع لنفسك خطوات واضحة للتصرّف إذا شعرت بالقلق أثناء الرحلة، مثل تمارين التنفّس، أو الاستماع إلى موسيقى مهدّئة، أو قراءة كتاب يشغلك عن الأفكار السلبية.3.وهي تقنية طريفة لكنها فعّالة:لبضع ثوانٍ.هذا الفعل يرسل إشارات عصبية إلى الدماغ تعيق نشاط مركز القلق مؤقتًا، خصوصًا إذا تمّ دمجه معترى يريمينكو أنّ، بل هو جزء طبيعي من النفس البشرية.وتشير إلى أنّمثل القلق العام أو الحاجة إلى السيطرة، وهو ما يجعل من المفيد أحيانًاإذا بدأ هذا الخوف يعيق الحياة اليومية أو ترافق مع نوبات هلع.تختم الخبيرة بالتأكيد على أنّ التطوّر التكنولوجي جعل العلاج النفسي، إذ يمكن اليوم تلقي جلسات علاج عبر الإنترنت، وهو خيار مثالي لمن يخافون السفر أو يجدون صعوبة في الحركة.