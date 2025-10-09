جامعة الجلاء ببنزرت: ضرورة استراتيجية للتنمية الجهوية والمنافسة الأكاديمية

ن الساحلي



تُعرف بنزرت بتاريخها العريق وموقعها الجغرافي الفريد عند بوابة البحر الأبيض المتوسط، حيث كانت دائمًا شاهدًا حيًّا على مراحل من النضال الوطني والنمو الاقتصادي. فهي مدينة تجمع بين عبق التاريخ وثروات الطبيعة، ما يجعل منها نقطة إشعاع استراتيجي في الشمال التونسي.



مشروع وطني بأبعاد متعددة



اجتماعيًا



اقتصاديًا



تنمويًا



من عاصمة الجلاء إلى عاصمة المعرفة



ورغم امتلاكها لكل مقومات الريادة — منإلى— إلا أنّ بنزرت ما تزال، على غرار أغلب الولايات التونسية الكبرى. هذا الغياب جعل أبناء الجهة يشعرون بأن مدينتهم ما تزالصحيح أن بالجهة، غير أنّها ترجع بالنظر إلى، ما يحدّ منتتماشى معفهذا التبعية الإدارية تجعل، وتحرمها منكان يمكن أن تُحدثالأكثر من ذلك، أنّوفق التقسيم الوطني، لكنها، وهو وضع يتعارض منطقيًا معالتي تقوم على مبدأفكيف يمكن الحديث عنفي ظلإنّلن يكون مجرد، بلله انعكاسات إيجابية على أكثر من صعيد:ستُمكّن الجامعة أبناء الجهة من، ما يخفف الأعباء المالية على العائلات ويحدّ من. كما ستخلقيعزّزستولّد الجامعةفي مجالات التعليم والإدارة والخدمات، وستنشّطفي المدينة. كما ستُشجّع علىتربط الجامعة بالمؤسسات الاقتصادية في الجهة.وجود جامعة مستقلة في بنزرت سيُعيد، ويكرّسوستمكّن الجامعة منعبر برامج تطبيقية مرتبطة بـ— وهي مجالات تُعدّلقد آن الأوان لأن، وأن تتحول منإلىفـ، بلفي