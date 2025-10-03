En plein flou, la difficile préparation des entreprises tunisiennes (PME) au futur

Amine BEN GAMRA (*)



Difficultés à investir, à recruter, baisse d'activité en vue pour 2026 : avec la perspective de la chute plus que probable. Les chefs d’entreprises sont exposés au risque de baisse d’activité face au flou économique de ces prochains mois.



Dans un contexte d'incertitude, la difficulté à préparer les entreprises tunisiennes pour l'avenir est principalement due à la diminution des commandes, ce qui représente une vulnérabilité face à la concurrence. Surtout, ils ont restreint leurs investissements pendant plusieurs années.Il est aussi impossible pour les employeurs de générer des emplois. Ils accumulent des contrats à durée indéterminés (CDI), avec la variation d'activité. Ça les plonge dans un stand-by. Aussi avec la réforme des chèques, il est évident que les commandes ne progressent plus aussi rapidement qu'auparavant. Par le passé, les sociétés tunisiennes œuvraient sur des projets plusieurs mois en avance. À présent, il travaille sur une base hebdomadaire.Face à cette situation, les sociétés doivent se focaliser sur la transparence et la mise en place de rapports de surveillance des risques quotidiennement pour surveiller surtout les tensions de liquidité, de solvabilité et surtout le risque de défaut de paiement. C’est pourquoi, aujourd’hui, faire une cartographie des risques et un scénario de stress test sont cruciales.Pour optimiser la gestion d’une entreprise, il faut mettre en place des outils de pilotage tout en effectuer un audit interne permettant d’évaluer la performance d’une société.Actuellement, il est très important d’anticiper le rendement de l’entreprise pour optimiser son fonctionnement et gagner en performances. En identifiant les postes les plus coûteux ou ceux qu’il est possible de réorganiser pour perdre moins d’argent, en limitant les retards dans la réalisation des missions, en anticipant les retombées des différentes actions menées, l’entreprise maîtrise ses coûts, augmente sa rentabilité, sans même augmenter son chiffre d’affairesUn plan de continuité d’activité est primordial aussi pour assurer la continuité des processus opérationnels clefs, établir une stratégie de communication efficace pour assurer le maintien de la confiance en interne et en externe et actualiser les projections financières.* Amine BEN GAMRAExpert ComptableCommissaire Aux ComptesMembre de l'Ordre des Experts Comptable de Tunisie