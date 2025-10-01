البعثة التونسية بجنيف تجدد دعمها للشعب الفلسطيني في إقامة دولته على كامل أراضيه المحتلة وعاصمتها القدس الشريف
جددت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية بجنيف موقف تونس الثابت الداعم للشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه السليبة والمشروعة ، وخاصة حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أراضيه المحتلة وعاصمتها القدس الشريف ، وذلك وفق ما نشرته وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ،اليوم الاربعاء في بلاغ لها على صفحة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" .
وقد شاركت البعثة ، يوم أمس الثلاثاء ، في النقاش العام لمجلس حقوق الإنسان حول حالة حقوق الانسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى وذلك خلال أشغال الدورة الستين للمجلس
كما عبرت تونس عن إدانتها لمواصلة القوة القائمة بالاحتلال لجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والتي أثبتها تقرير اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق التي خلُصت الى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب غير مسبوقة في انتهاك صارخ لكافة المواثيق الدولية والقيم الإنسانية والأخلاقية.
وجددت البعثة دعوة تونس للمجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته العاجلة للوقف الفوري لإطلاق النار ورفع الحصار الجائر عن كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة وإنهاء حالة المجاعة بالإضافة إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية وضمان الإيصال الفعلي لها.
كما أكدت على ضرورة إنهاء احتلال الأراضي السورية المحتلة، داعية جميع الدول والشركات إلى ايقاف كافة أشكال المعاملات مع الكيان المحتل وذلك تنفيذا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وعملا بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لسنة 2024.
