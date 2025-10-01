Babnet   Latest update 14:35 Tunis

البعثة التونسية بجنيف تجدد دعمها للشعب الفلسطيني في إقامة دولته على كامل أراضيه المحتلة وعاصمتها القدس الشريف

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c97f930a73e3.51800081_mhgpjifnoeqlk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 01 Octobre 2025 - 12:33 قراءة: 1 د, 0 ث
      
جددت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية بجنيف موقف تونس الثابت الداعم للشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه السليبة والمشروعة ، وخاصة حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أراضيه المحتلة وعاصمتها القدس الشريف ، وذلك وفق ما نشرته وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ،اليوم الاربعاء في بلاغ لها على صفحة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" .

وقد شاركت البعثة ، يوم أمس الثلاثاء ، في النقاش العام لمجلس حقوق الإنسان حول حالة حقوق الانسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى وذلك خلال أشغال الدورة الستين للمجلس



كما عبرت تونس عن إدانتها لمواصلة القوة القائمة بالاحتلال لجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والتي أثبتها تقرير اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق التي خلُصت الى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب غير مسبوقة في انتهاك صارخ لكافة المواثيق الدولية والقيم الإنسانية والأخلاقية.

وجددت البعثة دعوة تونس للمجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته العاجلة للوقف الفوري لإطلاق النار ورفع الحصار الجائر عن كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة وإنهاء حالة المجاعة بالإضافة إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية وضمان الإيصال الفعلي لها.

كما أكدت على ضرورة إنهاء احتلال الأراضي السورية المحتلة، داعية جميع الدول والشركات إلى ايقاف كافة أشكال المعاملات مع الكيان المحتل وذلك تنفيذا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وعملا بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لسنة 2024.



Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315810


babnet
.

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 01 أومتوبر 2025 | 9 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:31
18:05
15:30
12:16
06:15
04:49
الرطــوبة:
% 39
Babnet
Babnet28°
28° Babnet
الــرياح:
7.2 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-21
23°-20
24°-18
22°-18
24°-18
  • Avoirs en devises
    24190,4

  • (30/09)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,41671 DT        1$ =2,91409 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30/09)   692,6 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:35 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    