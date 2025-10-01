البعثة التونسية بجنيف تجدد دعمها للشعب الفلسطيني في إقامة دولته على كامل أراضيه المحتلة وعاصمتها القدس الشريف

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c97f930a73e3.51800081_mhgpjifnoeqlk.jpg width=100 align=left border=0>

جددت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية بجنيف موقف تونس الثابت الداعم للشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه السليبة والمشروعة ، وخاصة حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أراضيه المحتلة وعاصمتها القدس الشريف ، وذلك وفق ما نشرته وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ،اليوم الاربعاء في بلاغ لها على صفحة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" .



وقد شاركت البعثة ، يوم أمس الثلاثاء ، في النقاش العام لمجلس حقوق الإنسان حول حالة حقوق الانسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى وذلك خلال أشغال الدورة الستين للمجلس

