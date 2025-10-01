مركز المسيرين الشبان يطلق مسابقة جديدة حول المسؤولية المجتمعية
يطلق، مركز المسيرين الشبان، التابع لمنظمة الاعراف بالتعاون مع منظمة "كونراد اديناور شتيفتونغ" مسابقة جديدة بعنوان سنة 2025، حول موضوع المسؤولية المجتمعية.
وستكرم هذه المسابقة الشركات التونسية التي تلتزم بأربع مبادئ أساسية في عملها هي المسؤولية المجتمعية والتجديد والاستدامة والالتزام.
وأكد المركز في بلاغ صادر عنه أن آخر أجل للمشاركة في المسابقة قد حدد، يوم 17 اكتوبر 2025.
ودعا الشركات المهتمة الى المشاركة بكثافة فيها من أجل تحويل التحديات الى فرص حقيقية وخاصة اعلاء قيم المسؤولية المجتمعية في تونس.
