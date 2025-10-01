مركز المسيرين الشبان يطلق مسابقة جديدة حول المسؤولية المجتمعية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68dd06a1defaa6.76391090_qjhnpigflomek.jpg width=100 align=left border=0>

يطلق، مركز المسيرين الشبان، التابع لمنظمة الاعراف بالتعاون مع منظمة "كونراد اديناور شتيفتونغ" مسابقة جديدة بعنوان سنة 2025، حول موضوع المسؤولية المجتمعية.



وستكرم هذه المسابقة الشركات التونسية التي تلتزم بأربع مبادئ أساسية في عملها هي المسؤولية المجتمعية والتجديد والاستدامة والالتزام.

