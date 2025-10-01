وفد من هيئة الانتخابات يختتم اليوم دورة تكوينية بالعاصمة الكورية سيول
اختتم وفد من الإدارة التنفيذية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء بالعاصمة الكورية سيول، مشاركته في دورة تكوينية نظمها المركز الوطني للتربية المدنية من أجل الديمقراطية وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون وتبادل التجارب الانتخابية مع الهيئات الانتخابية بالخارج وتطوير وتحسين القدرات المهنية للهياكل المكلفة بإدارة العمليات الانتخابية.
و قد تم تنظيم هذه الدورة التكوينية، وفق بلاغ أصدرته الهيئة، على مرحلتين الأولى عن بعد من 11 إلى 31 أوت 2025 والثانيـة حضوريا بالعاصمة الكورية سيول من 23 سبتمبر إلى يوم 1 أكتوبر 2025 وذلك بمشاركة ممثلين عن عدد من الهيئات الانتخابية من دول العالم من ضمنهم وفد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والذي ضم عددا من المديرين مركزيا وجهويا.
وعبّر المسؤولون الكوريون، وفق ذات البلاغ، عن اهتمامهم بالتجربة التونسية في المجال الانتخابي ورغبتهم في مزيد الاطلاع على الخصوصيات التي تتميز بها هذه التجربة.
في المقابل قدم وفد الهيئة تقريرا خاصا للتعريف بتونس وبنظامها الانتخابي وخاصة فيما يتعلق بالمواعيد الانتخابية التي تم تنظيمها من قبل الهيئة خلال السنوات الأخيرة التي شملت مختلف أنواع الاستحقاقات الانتخابية.
وقد حظي وفد الهيئة بعناية خاصة من قبل المشرفين على اللجنة الوطنية للانتخابات الكورية والمركز الوطني للتربية المدنية من أجل الديمقراطية الذي قام بتنظيم زيارات لهم شملت بالخصوص مقر اللجنة الوطنية للانتخابات الكورية والمحكمة الدستورية ومتحف سامسونغ للابتكار.
