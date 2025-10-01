Babnet   Latest update 14:35 Tunis

انتهاء حقبة وزارة الدفاع.. هيغسيث يعلن ولادة وزارة الحرب الأمريكية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68dcdc82ed0433.99499105_hkqnlfjmopgie.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 01 Octobre 2025 - 08:46
      
أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث أن "حقبة وزارة الدفاع قد انتهت" وأن وزارة الحرب التي أعيد تأسيسها لم تشهد تغيير تسميتها فحسب، بل تحولا جذريا في سياساتها العسكرية.

وفي خطاب موجه للقيادات العسكرية، أعلن هيغسيث عن تغييرات شاملة تهدف إلى منح القادة فرصا ثانية، مشيرا إلى أن الوزارة تدرك أن الأخطاء قد تقع مع تطبيق التوجيهات الجديدة، وأنه سيتم تعديل سياسات الاحتفاظ بالمعلومات السلبية في السجلات الشخصية، بحيث لا يتحمل القادة طوال حياتهم المهنية ثمن المخالفات البسيطة أو الأخطاء الصادقة.



وأضاف: "من هذه اللحظة فصاعدا، المهمة الوحيدة للوزارة المستعادة هي: خوض الحرب، والاستعداد للحرب، والاستعداد للانتصار".

وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى إعادة التركيز الكامل على القدرات القتالية وتعزيز الاستعداد العسكري، وتوفير بيئة قيادة عادلة ومرنة للقادة والجنود على حد سواء.



Babnet

