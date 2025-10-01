انتهاء حقبة وزارة الدفاع.. هيغسيث يعلن ولادة وزارة الحرب الأمريكية
أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث أن "حقبة وزارة الدفاع قد انتهت" وأن وزارة الحرب التي أعيد تأسيسها لم تشهد تغيير تسميتها فحسب، بل تحولا جذريا في سياساتها العسكرية.
وفي خطاب موجه للقيادات العسكرية، أعلن هيغسيث عن تغييرات شاملة تهدف إلى منح القادة فرصا ثانية، مشيرا إلى أن الوزارة تدرك أن الأخطاء قد تقع مع تطبيق التوجيهات الجديدة، وأنه سيتم تعديل سياسات الاحتفاظ بالمعلومات السلبية في السجلات الشخصية، بحيث لا يتحمل القادة طوال حياتهم المهنية ثمن المخالفات البسيطة أو الأخطاء الصادقة.
وأضاف: "من هذه اللحظة فصاعدا، المهمة الوحيدة للوزارة المستعادة هي: خوض الحرب، والاستعداد للحرب، والاستعداد للانتصار".
وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى إعادة التركيز الكامل على القدرات القتالية وتعزيز الاستعداد العسكري، وتوفير بيئة قيادة عادلة ومرنة للقادة والجنود على حد سواء.
'Welcome to the War Department' — Hegseth nails shut casket of Defense Department— RT (@RT_com) September 30, 2025
'From this moment forward, the only mission of the newly-restored Department of War is this:
War fighting, preparing for war and preparing to win' https://t.co/bAbTSa9Cnx pic.twitter.com/szpUkXjJwv
