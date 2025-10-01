انتهاء حقبة وزارة الدفاع.. هيغسيث يعلن ولادة وزارة الحرب الأمريكية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68dcdc82ed0433.99499105_hkqnlfjmopgie.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث أن "حقبة وزارة الدفاع قد انتهت" وأن وزارة الحرب التي أعيد تأسيسها لم تشهد تغيير تسميتها فحسب، بل تحولا جذريا في سياساتها العسكرية.



وفي خطاب موجه للقيادات العسكرية، أعلن هيغسيث عن تغييرات شاملة تهدف إلى منح القادة فرصا ثانية، مشيرا إلى أن الوزارة تدرك أن الأخطاء قد تقع مع تطبيق التوجيهات الجديدة، وأنه سيتم تعديل سياسات الاحتفاظ بالمعلومات السلبية في السجلات الشخصية، بحيث لا يتحمل القادة طوال حياتهم المهنية ثمن المخالفات البسيطة أو الأخطاء الصادقة.

