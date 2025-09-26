بالفيديو.. مغادرة أغلب الوفود خلال كلمة نتنياهو

Delegations from several countries demonstratively left the UN hall to applause ahead of Netanyahu’s speech. pic.twitter.com/wMPTe70aSv — Visegrád 24 (@visegrad24) September 26, 2025

وسمع رئيس الجمعية العامة يقول: "الرجاء احترام قواعد الجلسة.. الرجاء الجلوس على مقاعدكم".وبمجرد أن أنهى نتنياهو خطابه، عادت أغلب الوفود التي غادرت القاعة إلى مقاعدها.وكانت تقارير إعلامية أفادت بأن البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة كانت قد عممت رسالة رسمية على الوفود في نيويورك، تحث فيها على الانسحاب المنسق من قاعة الجمعية العامة، خلال خطاب نتنياهو.وبحسب ما كشفه موقع "والا" الإسرائيلي، فإن الرسالة طلبت من الوفود إحضار "أكبر عدد ممكن من الموظفين" إلى القاعة ومعرض الزوار منذ ساعات الصباح، ثم الانسحاب الجماعي بمجرد إعلان رئيس الجمعية العامة صعود نتنياهو إلى المنصة.وتهدف الخطوة، وفق الرسالة، إلى "إرسال رسالة واضحة إلى نتنياهو وحكومته بأن لا أحد مستعد للتواطؤ في الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والاحتلال غير القانوني"، مع ضمان تصوير المشهد أمام الجمهور العالمي.