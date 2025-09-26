Babnet   Latest update 16:45 Tunis

بالفيديو.. مغادرة أغلب الوفود خلال كلمة نتنياهو

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d6b4d763c291.55505430_limoqjgpfhenk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 26 Septembre 2025 - 16:37 قراءة: 1 د, 0 ث
      
كما كان متوقعا، غادرت أغلب بعثات الوفود الحاضرة في الأمم المتحدة، القاعة الرئيسية، فور دخول رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو للقاعة لإلقاء كلمته المنتظرة الجمعة.

وقبل بدء الكلمة، غادرت معظم الوفود من القاعة، مع تبقي بعض الوفود والوفد الإسرائيلي.



وسمع رئيس الجمعية العامة يقول: "الرجاء احترام قواعد الجلسة.. الرجاء الجلوس على مقاعدكم".

وبمجرد أن أنهى نتنياهو خطابه، عادت أغلب الوفود التي غادرت القاعة إلى مقاعدها.

وكانت تقارير إعلامية أفادت بأن البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة كانت قد عممت رسالة رسمية على الوفود في نيويورك، تحث فيها على الانسحاب المنسق من قاعة الجمعية العامة، خلال خطاب نتنياهو.

وبحسب ما كشفه موقع "والا" الإسرائيلي، فإن الرسالة طلبت من الوفود إحضار "أكبر عدد ممكن من الموظفين" إلى القاعة ومعرض الزوار منذ ساعات الصباح، ثم الانسحاب الجماعي بمجرد إعلان رئيس الجمعية العامة صعود نتنياهو إلى المنصة.

وتهدف الخطوة، وفق الرسالة، إلى "إرسال رسالة واضحة إلى نتنياهو وحكومته بأن لا أحد مستعد للتواطؤ في الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والاحتلال غير القانوني"، مع ضمان تصوير المشهد أمام الجمهور العالمي.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315529


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 26 سبتمبر 2025 | 4 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:38
18:12
15:35
12:18
06:10
04:44
الرطــوبة:
% 50
Babnet
Babnet29°
27° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-23
28°-21
27°-20
29°-20
27°-22
  • Avoirs en devises
    24957,0

  • (25/09)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,41590 DT        1$ =2,90436 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25/09)   1117,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 16:45 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    