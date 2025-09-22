Babnet   Latest update 06:51 Tunis

السعودية تصدر ضوابط جديدة للمحتوى عبر الإعلام والتواصل الاجتماعي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cfb1437c0e52.61236065_joifeghmqklnp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 22 Septembre 2025 - 06:21 قراءة: 1 د, 8 ث
      
أصدرت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في السعودية ضوابط جديدة للمحتوى الإعلامي تهدف لضبط المحتوى عبر منصات الإعلام والتواصل الاجتماعي.

وشملت الضوابط التي أعلنتها الهيئة، منع استخدام اللغة المبتذلة والتباهي بالأموال، السيارات، والممتلكات الشخصية، كون ذلك يسيء للذوق العام ويتعارض مع القيم المجتمعية، وحظر تصوير الأطفال أو العمالة المنزلية واستخدامهم كمحتوى يومي، مع اعتبار ذلك تجاوزًا للمسؤولية الإعلامية والأخلاقية.



كذلك شملت منع إظهار الخلافات الأسرية أو كشف خصوصيات العائلات في الإعلام، مع اتخاذ إجراءات نظامية بحق المخالفين، ووضعت قيودا على كل محتوى يتضمن تنمرا أو إساءة أو ازدراء للأشخاص، بالإضافة إلى منع نشر معلومات مضللة وغير صحيحة.

وحظرت الهيئة أي محتوى يتعارض مع الهوية الوطنية والقيم الاجتماعية، كما حذرت من المحتوى الحامل لرسائل ابتزاز أو تهديد أو استغلال للأطفال.

من جهة أخرى، تناولت الضوابط الجديدة حظر ارتداء الملابس التي تكشف الجسد بشكل مبتذل أو غير محتشم، ومنعت الملابس التي تبرز تفاصيل الجسد مثل الملابس الضيقة أو الشفافة، مؤكدة ضرورة انسجام المظهر مع القيم السائدة والذوق العام.

وأكدت الهيئة أن هدفها من هذه الضوابط هو خلق بيئة إعلامية صحية ومسؤولة تعكس الهوية الوطنية وتحافظ على النسيج الاجتماعي وقيم المجتمع، مشددة على تطبيق عقوبات نظامية ضد كل من يخالف هذه القواعد، مؤكدة أهمية تطوير جودة المحتوى الإعلامي وضمان احترام القيم والأخلاق المجتمعية.

هذه الضوابط تأتي في إطار جهود المملكة لتنظيم الإعلام وتوجيه المحتوى بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وتعزيز الهوية الوطنية وحماية المجتمع من الممارسات الإعلامية السلبية.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315234


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 22 سبتمبر 2025 | 30 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:45
18:18
15:40
12:19
06:07
04:40
الرطــوبة:
% 73
Babnet
Babnet33°
25° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-20
31°-22
27°-22
26°-21
27°-22
  • Avoirs en devises
    25119,7

  • (19/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,42100 DT        1$ =2,89732 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19/09)   1284,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 06:51 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    