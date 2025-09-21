Babnet   Latest update 23:10 Tunis

البرتغال تعلن رسميا اعترافها بدولة فلسطين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d069c834ed24.66692792_foelqminhgpkj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 21 Septembre 2025 - 22:09
      
أعلن وزير الخارجية البرتغالي باولو رانغيل، مساء الأحد، أن بلاده قررت رسميا الاعتراف بدولة فلسطين، لتنضم بذلك إلى قائمة متزايدة من الدول التي اتخذت هذه الخطوة خلال الساعات الأخيرة.

وأكد رانغيل أن البرتغال تدعم حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لإحلال سلام عادل ودائم في المنطقة.



الموقف الفلسطيني

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالقرار، واعتبرته "شجاعا وينسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة"، مؤكدة أنه يعزز الجهود المبذولة لتحقيق السلام وتطبيق حل الدولتين.

وأضافت في بيانها: "نشكر البرتغال رئيسا وحكومة وشعبا، ونؤكد حرص دولة فلسطين على بناء أمتن وأقوى العلاقات الثنائية مع البرتغال وتعزيز التنسيق المشترك في المجالات كافة".

وطالبت الخارجية الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين بـ المبادرة إلى الاعتراف، حماية لحل الدولتين، والانخراط بفعالية في الجهود الدولية الرامية إلى وقف الحرب وحماية المدنيين، وفتح مسار سياسي تفاوضي ينهي الاحتلال ويمكّن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير.

سياق أوسع

يأتي هذا الإعلان بعد ساعات من اعتراف كل من أستراليا وكندا وبريطانيا بدولة فلسطين، وذلك عشية استئناف المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية بقيادة سعودية–فرنسية، المقرر عقده على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.


