البرتغال تعلن رسميا اعترافها بدولة فلسطين
أعلن وزير الخارجية البرتغالي باولو رانغيل، مساء الأحد، أن بلاده قررت رسميا الاعتراف بدولة فلسطين، لتنضم بذلك إلى قائمة متزايدة من الدول التي اتخذت هذه الخطوة خلال الساعات الأخيرة.
وأكد رانغيل أن البرتغال تدعم حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لإحلال سلام عادل ودائم في المنطقة.
الموقف الفلسطينيرحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالقرار، واعتبرته "شجاعا وينسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة"، مؤكدة أنه يعزز الجهود المبذولة لتحقيق السلام وتطبيق حل الدولتين.
وأضافت في بيانها: "نشكر البرتغال رئيسا وحكومة وشعبا، ونؤكد حرص دولة فلسطين على بناء أمتن وأقوى العلاقات الثنائية مع البرتغال وتعزيز التنسيق المشترك في المجالات كافة".
وطالبت الخارجية الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين بـ المبادرة إلى الاعتراف، حماية لحل الدولتين، والانخراط بفعالية في الجهود الدولية الرامية إلى وقف الحرب وحماية المدنيين، وفتح مسار سياسي تفاوضي ينهي الاحتلال ويمكّن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير.
