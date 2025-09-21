البرتغال تعلن رسميا اعترافها بدولة فلسطين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d069c834ed24.66692792_foelqminhgpkj.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن وزير الخارجية البرتغالي باولو رانغيل، مساء الأحد، أن بلاده قررت رسميا الاعتراف بدولة فلسطين، لتنضم بذلك إلى قائمة متزايدة من الدول التي اتخذت هذه الخطوة خلال الساعات الأخيرة.



وأكد رانغيل أن البرتغال تدعم حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لإحلال سلام عادل ودائم في المنطقة.

