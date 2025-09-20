Babnet   Latest update 06:45 Tunis

"يوتيوب" يحظر حساب مادورو

Publié le Samedi 20 Septembre 2025
      
حجب موقع "يوتيوب" الحساب الرسمي للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وتظهر الآن رسالة عند محاولة فتح الصفحة تفيد بحظرها "بسبب انتهاك قواعد الاستخدام".

واختفت قناة الرئيس الفنزويلي من نتائج البحث على موقع "يوتيوب"، وعند محاولة الوصول إليها عبر الرابط الخاص بها، تظهر رسالة "تم حظر هذا الحساب لانتهاكه قواعد استخدام يوتيوب".



ولم يصدر أي تعليق رسمي من كاراكاس بشأن حظر القناة.

ونشرت قناة مادورو على "يوتيوب" تسجيلات وبثا يوميا لفعاليات حكومية ورئاسية، وتجاوز عدد مشتركيها 200 ألف مشترك.


