"يوتيوب" يحظر حساب مادورو
حجب موقع "يوتيوب" الحساب الرسمي للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وتظهر الآن رسالة عند محاولة فتح الصفحة تفيد بحظرها "بسبب انتهاك قواعد الاستخدام".
واختفت قناة الرئيس الفنزويلي من نتائج البحث على موقع "يوتيوب"، وعند محاولة الوصول إليها عبر الرابط الخاص بها، تظهر رسالة "تم حظر هذا الحساب لانتهاكه قواعد استخدام يوتيوب".
واختفت قناة الرئيس الفنزويلي من نتائج البحث على موقع "يوتيوب"، وعند محاولة الوصول إليها عبر الرابط الخاص بها، تظهر رسالة "تم حظر هذا الحساب لانتهاكه قواعد استخدام يوتيوب".
ولم يصدر أي تعليق رسمي من كاراكاس بشأن حظر القناة.
ونشرت قناة مادورو على "يوتيوب" تسجيلات وبثا يوميا لفعاليات حكومية ورئاسية، وتجاوز عدد مشتركيها 200 ألف مشترك.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 315148