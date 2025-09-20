"يوتيوب" يحظر حساب مادورو

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ce3a50772b70.20873896_kmfpqelgjohin.jpg width=100 align=left border=0>

حجب موقع "يوتيوب" الحساب الرسمي للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وتظهر الآن رسالة عند محاولة فتح الصفحة تفيد بحظرها "بسبب انتهاك قواعد الاستخدام".



واختفت قناة الرئيس الفنزويلي من نتائج البحث على موقع "يوتيوب"، وعند محاولة الوصول إليها عبر الرابط الخاص بها، تظهر رسالة "تم حظر هذا الحساب لانتهاكه قواعد استخدام يوتيوب".

