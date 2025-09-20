Babnet   Latest update 17:51 Tunis

مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي يحتفي بالسينما التونسية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cece8e03ab49.22034354_higlpemkqonfj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 20 Septembre 2025 - 16:54
      
يحتفي مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي في دورته الأولى، التي انطلقت يوم الخميس 18 سبتمبر الجاري وتتواصل إلى غاية يوم 22 من الشهر نفسه، بالسينما التونسية من خلال تكريم المخرج التونسي مختار العجيمي والفنانة التونسية المقيمة في مصر درة زروق وعرض فيلمها الوثائقي الطويل "وين صرنا؟"، فضلا عن حضور السينما التونسيات في عدد من أقسام المهرجان.

ويُشارك ضمن مسابقات هذا المهرجان فيلمان تونسيان، "خنقة العطش" للمخرجة الشابة هزار العباسي ضمن مسابقة أفلام الطلبة التي يتنافس ضمنها 23 عملا، وفيلم الاختفاء" للجزائري كريم موساوي، من إنتاج تونسي، ويعرض ضمن قائمة تضمن تسعة أعمال روائية طويلة.

كما تحضر الممثلة التونسية سناء يوسف ضمن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، رفقة كل من الأردني بهاء الحسين المصريين تامر كروان وعماد البهات ورامي عبد الرزاق.

ويُشارك ضمن مسابقات المهرجان عدد كبير من الأفلام من العديد من الدول العربية والغربية، إذ يحضر ضمن مسابقة الأفلام الطويلة 9 أفلام، ومسابقة الأفلام القصيرة 44 عملا، أما مسابقة الافلام الوثائقية فستشهد مشاركة 23 فيلما، فضلا عن عرض فيلمين في قسم البانوراما التونسية.

 


