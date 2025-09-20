مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي يحتفي بالسينما التونسية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cece8e03ab49.22034354_higlpemkqonfj.jpg width=100 align=left border=0>

يحتفي مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي في دورته الأولى، التي انطلقت يوم الخميس 18 سبتمبر الجاري وتتواصل إلى غاية يوم 22 من الشهر نفسه، بالسينما التونسية من خلال تكريم المخرج التونسي مختار العجيمي والفنانة التونسية المقيمة في مصر درة زروق وعرض فيلمها الوثائقي الطويل "وين صرنا؟"، فضلا عن حضور السينما التونسيات في عدد من أقسام المهرجان.



ويُشارك ضمن مسابقات هذا المهرجان فيلمان تونسيان، "خنقة العطش" للمخرجة الشابة هزار العباسي ضمن مسابقة أفلام الطلبة التي يتنافس ضمنها 23 عملا، وفيلم الاختفاء" للجزائري كريم موساوي، من إنتاج تونسي، ويعرض ضمن قائمة تضمن تسعة أعمال روائية طويلة.

