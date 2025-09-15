Babnet   Latest update 22:55 Tunis

ترامب: أنباء تفيد بأن حماس أخرجت الأسرى من الأنفاق إلى الأرض.. لا تدعوا ذلك يحدث!

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c88ba4aeb532.56992555_genkjliqhompf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 15 Septembre 2025 - 22:55
      
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قرأ تقريرا يفيد بأن "حماس" أخرجت الأسرى من الأنفاق إلى الأرض، موجها تحذيرا شديدا من الإقدام على هذه الخطوة.

وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "قرأت للتو تقريرا إخباريا يفيد بأن حماس نقلت الرهائن إلى خارج الأرض لاستخدامهم كدروع بشرية ضد الهجوم البري الإسرائيلي. آمل أن يدرك قادة حماس ما سيواجهونه إذا أقدموا على فعل كهذا".



وأضاف: "هذه فظاعة إنسانية، قلّما شهدها أحد من قبل. لا تدعوا هذا يحدث، وإلا فإن كل الرهانات ستسقط. أطلقوا سراح جميع الرهائن الآن!".

من جهته، أعرب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن شكره لترامب، قائلا: "شكرا لك يا رئيس ترامب على دعمك المتواصل لنضال إسرائيل ضد حماس ولتحرير جميع أبناء شعبنا"، وفقا ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وفي 3 سبتمبر، الجاري، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية باسم "عربات جدعون 2" لاحتلال مدينة غزة بالكامل، ما أثار انتقادات واحتجاجات في إسرائيل، خوفا على حياة الأسرى والجنود.

وتقدر تل أبيب وجود 48 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

من جانبها أكدت، حركة "حماس"، مرارا، استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة، مقابل إنهاء الحرب، المفروضة على غزة وانسحاب الجيش الإسرائيلي والإفراج عن أسرى فلسطينيين.


Babnet

Latest update 22:55 Tunis

