لوبان تدعو إلى انتخابات مبكرة في فرنسا

Publié le Dimanche 14 Septembre 2025 - 17:07
      
دعت زعيمة حزب "التجمع الوطني" الفرنسي مارين لوبان، إلى إجراء انتخابات مبكرة في فرنسا.

وقالت لوبان خلال كلمة ألقتها في فعالية حزبها في بوردو، والتي بثتها قناة "BFMTV": "ما نحتاجه في ظل الوضع الراهن هو العودة إلى صناديق الاقتراع".



ووفقا للوبان، فإن الحل الوحيد على المدى القصير للأزمة السياسية الحالية في فرنسا هو حل الجمعية الوطنية.

وتشهد فرنسا احتجاجات حاشدة تحت شعار "اقطعوا كل شيء"، وتخشى السلطات من اندلاع اضطرابات عنيفة في ظل غياب تنظيم مركزي وتنسيق موحد للمظاهرات.

وفي ظل هذه الظروف، أعلنت السلطات الفرنسية نشر 80 ألف ضابط شرطة لحفظ النظام في عدة مدن في البلاد.

يذكر أنه يوم الثلاثاء الماضي، عين ماكرون وزير الدفاع سيباستيان ليكورنو رئيسا جديدا للوزراء، وسيتعين عليه الآن تشكيل حكومة جديدة.

وكان رئيس الوزراء السابق فرانسوا بايرو قد استقال بعد أن أعرب النواب عن عدم ثقتهم بحكومته بسبب إجراءات التقشف التي اقترحها.


الأحد 14 سبتمبر 2025 | 22 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:58
18:30
15:47
12:22
06:01
04:33
