الدورة الرابعة للصالون الدولي للسيارات بسوسة من 12 الى 16 نوفمبر المقبل بمعرض سوسة الدولي

من المنتظر، أن يحتضن معرض سوسة الدولي، من 12 الى 16 نوفمبر المقبل، الدورة الرابعة للصالون الدولي للسيارات بسوسة.



ويعد الصالون مناسبة فريدة من نوعها في تونس تستقطب أعدادا هامة من الزوار للاطلاع على أحدث موديلات السيارات بمختلف أصنافها واكتشاف ما تقدمه العلامات التجارية المختلفة في قطاع صناعة السيارات.

