الدورة الرابعة للصالون الدولي للسيارات بسوسة من 12 الى 16 نوفمبر المقبل بمعرض سوسة الدولي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c7e89e2c3327.13703794_qgheimjlopfnk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 15 Septembre 2025
      
من المنتظر، أن يحتضن معرض سوسة الدولي، من 12 الى 16 نوفمبر المقبل، الدورة الرابعة للصالون الدولي للسيارات بسوسة.

ويعد الصالون مناسبة فريدة من نوعها في تونس تستقطب أعدادا هامة من الزوار للاطلاع على أحدث موديلات السيارات بمختلف أصنافها واكتشاف ما تقدمه العلامات التجارية المختلفة في قطاع صناعة السيارات.



ويمثل هذا الحدث فرصة أيضا للمولعين بالسيارات لمسايرة التطورات في عالم السيارات ومنصة هامة لرواد الصناعة لتبادل الخبرات وبناء الشراكات.

ويشارك في هذا الصالون أيضا المؤسسات المالية الداعمة كالبنوك والتأجير المالي والتأمينات والشركات والعملاء لعرض أحدث منتجاتهم وخدماتهم في هذا المجال.

يذكر، أن، الدورة الاولى للصالون الدولي للسيارات، كان قد انتظمت بجهة الساحل، من 15 الى 19 نوفمبر2017، بمشاركة قرابة 60 عارضا يمثلون مختلف الهياكل والقطاعات ذات العلاقة بقطاع صناعة السيارات.


