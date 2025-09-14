عبد المجيد تبون يعين سيفي غريب وزيرا أول ويكلفه بتشكيل الحكومة الجزائرية الجديدة

أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية اليوم السبت أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عين سيفي غريب وزيرا أول وكلفه رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة.







جاء ذلك عقب استقبال تبون للوزير الأول بالنيابة في مقر الرئاسة، حيث أدلى سيفي غريب بتصريح إعلامي أكد فيه: "لقد شرفني اليوم رئيس الجمهورية بتعييني وزيرا أول، ومن ثم تكليفي بتشكيل الحكومة الجديدة."وأضاف أن الرئيس تبون أسدى له التعليمات اللازمة من أجل التركيز على خدمة المواطن الجزائري أولا والعمل على دفع الاقتصاد الوطني نحو مراتب تليق بمكانة الجزائر كدولة محورية على المستويين الإقليمي والدولي.كما تعهد الوزير الأول الجديد بأن تكون الحكومة القادمة قريبة من هموم المواطنين، ومبنية على مبدأ التشاور مع مختلف شرائح المجتمع، مؤكدا:"أجدد التزامي والتزام كل الطاقم الحكومي بالسهر ميدانيًا على خدمة المواطن والتشاور مع كل الفئات والشرائح الوطنية، خدمةً لبلدنا العزيز الجزائر."