Babnet   Latest update 18:29 Tunis

عبد المجيد تبون يعين سيفي غريب وزيرا أول ويكلفه بتشكيل الحكومة الجزائرية الجديدة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c6f7e455aee4.18283015_ljfkeqohgmpin.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 14 Septembre 2025 - 18:12 قراءة: 0 د, 39 ث
      
أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية اليوم السبت أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عين سيفي غريب وزيرا أول وكلفه رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة.



جاء ذلك عقب استقبال تبون للوزير الأول بالنيابة في مقر الرئاسة، حيث أدلى سيفي غريب بتصريح إعلامي أكد فيه: "لقد شرفني اليوم رئيس الجمهورية بتعييني وزيرا أول، ومن ثم تكليفي بتشكيل الحكومة الجديدة."


وأضاف أن الرئيس تبون أسدى له التعليمات اللازمة من أجل التركيز على خدمة المواطن الجزائري أولا والعمل على دفع الاقتصاد الوطني نحو مراتب تليق بمكانة الجزائر كدولة محورية على المستويين الإقليمي والدولي.

كما تعهد الوزير الأول الجديد بأن تكون الحكومة القادمة قريبة من هموم المواطنين، ومبنية على مبدأ التشاور مع مختلف شرائح المجتمع، مؤكدا:"أجدد التزامي والتزام كل الطاقم الحكومي بالسهر ميدانيًا على خدمة المواطن والتشاور مع كل الفئات والشرائح الوطنية، خدمةً لبلدنا العزيز الجزائر."


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314849


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 14 سبتمبر 2025 | 22 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 61
Babnet
Babnet35°
29° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-22
33°-23
33°-25
33°-24
30°-24
  • Avoirs en devises
    25527,1

  • (12/09)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,41312 DT        1$ =2,91712 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/09)   2005,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:29 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    