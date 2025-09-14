Babnet   Latest update 09:34 Tunis

تصعيد في لندن: إصابات خطيرة بين الشرطة واعتقالات جماعية في احتجاجات اليمين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c66e3417fbb2.55768670_igqpjlkmeohnf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 14 Septembre 2025 - 07:20 قراءة: 1 د, 9 ث
      
نددت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود بالاعتداءات التي استهدفت الشرطة خلال الاحتجاجات التي شهدتها لندن مؤكدة أن المتورطين في العنف سيواجهون الملاحقة القانونية.

وقالت محمود في منشور عبر منصة "إكس": "أشكر الشرطة التي عملت بجد لضمان أن يكون معظم احتجاج اليوم سلميًا، لكنني أدين أولئك الذين هاجموا وأصابوا ضباط الشرطة. أي شخص يشارك في نشاط إجرامي سيواجه قوة القانون كاملة".



وتجمع المتظاهرون في ميدان راسل بلندن أمس السبت قبل أن يتوجهوا إلى الحي الحكومي في وايتهول. وحمل كثيرون منهم علم إنجلترا بعلامة الصليب الأحمر للقديس جورج إلى جانب علم المملكة المتحدة.

وكانت الشرطة قد أشارت في وقت سابق إلى اعتقال تسعة أشخاص فقط خلال التظاهرات التي نظمتها جماعات يمينية.

وجاء في بيان نشر على الموقع الرسمي للشرطة: "سجلنا 25 حالة اعتقال بتهم تشمل الشغب، والإخلال بالنظام العام، والاعتداءات، وإلحاق الأضرار بالممتلكات".

وأكدت الشرطة أن 26 عنصرا أصيبوا خلال المواجهات، بينهم أربعة تعرضوا لإصابات خطيرة. وأوضحت أن الإصابات تضمنت "كسرا محتملا في الأنف، ارتجاجا في المخ، إصابة بالقرص الفقري، إصابة في الرأس"، إضافة إلى حالات فقدان للأسنان.

وقدرت الشرطة عدد المشاركين في التظاهرات بما يتراوح بين 110 آلاف و150 ألف شخص.

ووجه المحتجون انتقادات حادة لسياسات الحكومة، خاصة فيما يتعلق بالهجرة، واتهموها بفرض قيود على حرية التعبير، معتبرين أن سياسات ستارمر تهدد القيم الوطنية البريطانية.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314815


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 14 سبتمبر 2025 | 22 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:58
18:30
15:48
12:22
06:01
04:33
الرطــوبة:
% 65
Babnet
Babnet35°
26° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-23
33°-23
33°-24
34°-23
29°-23
  • Avoirs en devises
    25527,1

  • (12/09)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,41312 DT        1$ =2,91712 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/09)   2005,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 09:34 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    