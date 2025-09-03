الكرملين: بوتين لا يتآمر مع شي وكيم ضد أمريكا

وأضاف: "من غير الوارد أن تدور في أذهان الزعماء الثلاثة فكرة التآمر على أمريكا أثناء حضورهم احتفالات النصر على الفاشية".وأعرب عن أمل الكرملين في أن تكون تغريدة ترامب قد صدرت "من باب الدعابة"، مضيفا: "نأمل ألا يُؤخذ هذا المنشور على محمل الجد، وأن يكون مجرد تندر كما يبدو".وأكد أوشاكوف أن "الجميع يدرك الدور المركزي الذي تلعبه الولايات المتحدة، ودونالد ترامب تحديدا في المشهد الدولي الراهن"، مشيرا إلى أن مثل هذه التصريحات لا تؤثر على طبيعة العلاقات الدولية.وكان ترامب قد علّق على صور التُقطت خلال احتفالات الذكرى السنوية لهزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية، حيث ظهر الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون جنبا إلى جنب.وكتب ترامب منشورا طلب فيه من الرئيس شي نقل تحياته إلى بوتين وكيم، مضيفا: "أراهن أنهم يخططون لأمر ما ضدنا!"، في إشارة ضمنية إلى ما وصفه البعض بـ"مؤامرة ثلاثية" محتملة.