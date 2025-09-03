Babnet   Latest update 09:33 Tunis

الكرملين: بوتين لا يتآمر مع شي وكيم ضد أمريكا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b7fce13eb6f0.14569036_fqmlikohenpjg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 03 Septembre 2025 - 09:27 قراءة: 1 د, 4 ث
      
سارع الكرملين إلى الرد على منشور الرئيس دونالد ترامب الذي تناول فيه لقاء قادة روسيا والصين وكوريا الشمالية خلال العرض العسكري في بكين، ووصفه بـ"التآمر ضد الولايات المتحدة".

وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إن الكرملين اطّلع على التصريحات التي نشرها ترامب، وأضاف: "ليس لدى قادة روسيا والصين وكوريا الشمالية أي نية أو فكرة عن نسج أي مؤامرة خلال مشاركتهم في الاحتفالات الرسمية في الصين".



وأضاف: "من غير الوارد أن تدور في أذهان الزعماء الثلاثة فكرة التآمر على أمريكا أثناء حضورهم احتفالات النصر على الفاشية".

وأعرب عن أمل الكرملين في أن تكون تغريدة ترامب قد صدرت "من باب الدعابة"، مضيفا: "نأمل ألا يُؤخذ هذا المنشور على محمل الجد، وأن يكون مجرد تندر كما يبدو".

وأكد أوشاكوف أن "الجميع يدرك الدور المركزي الذي تلعبه الولايات المتحدة، ودونالد ترامب تحديدا في المشهد الدولي الراهن"، مشيرا إلى أن مثل هذه التصريحات لا تؤثر على طبيعة العلاقات الدولية.

وكان ترامب قد علّق على صور التُقطت خلال احتفالات الذكرى السنوية لهزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية، حيث ظهر الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون جنبا إلى جنب.

وكتب ترامب منشورا طلب فيه من الرئيس شي نقل تحياته إلى بوتين وكيم، مضيفا: "أراهن أنهم يخططون لأمر ما ضدنا!"، في إشارة ضمنية إلى ما وصفه البعض بـ"مؤامرة ثلاثية" محتملة.


