جدل واسع بسبب تقرير في القناة الوطنية حول صابة الرمان في قابس

أثار تقرير بثّته القناة الوطنية الأولى، مساء الجمعة 17 أكتوبر، في النشرة الرئيسية للأنباء حول صابة الرمان في ولاية قابس، موجة واسعة من الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر عدد من النشطاء أن التغطية الإعلامية تجاهلت الوضع البيئي الخطير الذي تعيشه الجهة، ووصفتها بـ"الاستخفاف بمعاناة الأهالي".



وانتقد متابعون ما اعتبروه محاولة للتعتيم على الاحتجاجات المتصاعدة ضد التلوث الصناعي الناجم عن المجمع الكيميائي، في وقت شهدت فيه قابس خلال الأيام الأخيرة تحركات شعبية واسعة، عقب تسجيل حالات اختناق في صفوف التلاميذ والأهالي بالمناطق القريبة من الوحدات الصناعية.





