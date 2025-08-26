القمة الأمريكية الكورية الجنوبية: استثمارات ضخمة وتطوير التعاون الصناعي والدفاعي

وكالات - اتفق الرئيسان الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ والأمريكي دونالد ترامب على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في قطاع بناء السفن وغيره من قطاعات التصنيع.



جاء ذلك خلال محادثات قمة جمعتهما في البيت الأبيض أمس الاثنين والتي أعقبت توصل سيئول وواشنطن إلى اتفاق تجاري في أواخر جويلية، على خفض الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الكورية إلى 15% من النسبة المقترحة الأولية البالغة 25%، مقابل تعهدات استثمارية من سيئول بقيمة 350 مليار دولار أمريكي والتزامات أخرى، بينها مشتريات بقيمة 100 مليار دولار من الطاقة الأمريكية.



تعاون سياسي وأمني



اتفاقيات تجارية



وأشار ترامب إلى أن البلدين تعتزمان الالتزام بالاتفاقية التجارية المتفق عليها رغم إثارة سيئول "بعض الاعتراضات".ومن بين الاستثمارات الموعودة، ستخصص سيئول 150 مليار دولار لمبادرتها للتعاون في مجال بناء السفن، والتي أطلق عليها اسم "لنجعل صناعة بناء السفن الأمريكية عظيمة مرة أخرى" (MASGA).وقال ترامب إن الولايات المتحدة تخطط لشراء سفن من كوريا الجنوبية بينما تشارك سيئول أيضا في إعادة بناء قطاع بناء السفن الأمريكي المتراجع منذ فترة طويلة.وأشار ترامب أيضا إلى أن بلاده ستتعاون مع كوريا الجنوبية واليابان في مشروع طاقة في ألاسكا لتطوير الاحتياطيات الضخمة من النفط والغاز بالولاية الأمريكية، وأن هناك محادثات جارية بشأن المشتريات المحتملة لكوريا الجنوبية من المعدات العسكرية الأمريكية بما في ذلك قاذفات بي-2.وحسب المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، فإن ترامب أكد لـلي جاي ميونغ أنه "سيحظى بدعم الولايات المتحدة الكامل". وذكرت وكالة "يونهاب" أن ترامب سلم لي رسالة مكتوبة ورد فيها "أنت قائد عظيم، ستصل كوريا الجنوبية معك إلى آفاق رحبة ومستقبل باهر وسأكون معك دائما".من جانبه، أعرب لي جاي ميونغ عن أمله في أن يعقد ترامب اجتماعا مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، وأن يفتح "طريقا جديدا للسلام" في شبه الجزيرة الكورية.وفي تصريحات من واشنطن بعد القمة أكد الرئيس لي جاي ميونغ أن كوريا الجنوبية ستزيد الإنفاق الدفاعي، الذي يبلغ حاليا 2.32% من ناتجها المحلي الإجمالي، وذلك في إطار جهود سيئول لتولى دورا قياديا أكبر في الحفاظ على الأمن في شبه الجزيرة الكورية.وقال لي إنه وترامب ناقشا القضايا الأمنية بما في ذلك كيفية تحديث التحالف، مؤكدا أن التزام واشنطن بالدفاع عن سيئول والحفاظ على الجاهزية الدفاعية المشتركة يظل ثابتا وحازما.أعلنت وزارة الصناعة الكورية التثنين أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وقعتا على هامش قمة واشنطن 11 مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في مجموعة واسعة من القطاعات الصناعية الرئيسية، بدءا من بناء السفن والطاقة النووية والطيران، وصولا إلى الغاز الطبيعي المسال والمعادن الأساسية.وقالت شركة "إتش دي هيونداي" أكبر شركة لبناء السفن في كوريا الجنوبية، إنها وقعت اتفاقا مبدئيا لإنشاء برنامج استثماري مشترك يهدف إلى إعادة بناء صناعة بناء السفن الأمريكية.كما أعلنت شركة الخطوط الجوية الكورية أنها وقعت اتفاقية بقيمة 50 مليار دولار أمريكي لشراء أكثر من 100 طائرة جديدة ومحركات احتياطية من شركتي بوينغ وجنرال إلكتريك للطيران الأمريكيتين خلال زيارة الرئيس لي جيه ميونغ إلى واشنطن.