"دادي ترامب".. روسيا تسخر من صورة قادة أوروبا أمام الرئيس الأمريكي

شهدت الأوساط الروسية خلال الساعات الماضية تداولاً واسعاً لصورة اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قادة الاتحاد الأوروبي في البيت الأبيض، والذي عُقد الإثنين الماضي بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.



وبحسب الصورة فقد ظهر القادة الأوروبيين يجلسون في صف واحد أمام مكتب ترامب، وهو ما أثار تعليقات ساخرة من مسؤولين روس، بعد أن نشرها ميخائيل أوليانوف، الممثل الروسي لدى المنظمات الأممية، وكيريل ديميترييف، المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين، واعتبرا أن المشهد يعكس "ضعف الأوروبيين أمام واشنطن"، حسب وصفهما.

