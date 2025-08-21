"دادي ترامب".. روسيا تسخر من صورة قادة أوروبا أمام الرئيس الأمريكي
شهدت الأوساط الروسية خلال الساعات الماضية تداولاً واسعاً لصورة اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قادة الاتحاد الأوروبي في البيت الأبيض، والذي عُقد الإثنين الماضي بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وبحسب الصورة فقد ظهر القادة الأوروبيين يجلسون في صف واحد أمام مكتب ترامب، وهو ما أثار تعليقات ساخرة من مسؤولين روس، بعد أن نشرها ميخائيل أوليانوف، الممثل الروسي لدى المنظمات الأممية، وكيريل ديميترييف، المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين، واعتبرا أن المشهد يعكس "ضعف الأوروبيين أمام واشنطن"، حسب وصفهما.
وبحسب الصورة فقد ظهر القادة الأوروبيين يجلسون في صف واحد أمام مكتب ترامب، وهو ما أثار تعليقات ساخرة من مسؤولين روس، بعد أن نشرها ميخائيل أوليانوف، الممثل الروسي لدى المنظمات الأممية، وكيريل ديميترييف، المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين، واعتبرا أن المشهد يعكس "ضعف الأوروبيين أمام واشنطن"، حسب وصفهما.
وأعاد أوليانوف التذكير بتصريح سابق لأمين عام حلف الناتو، مارك روته، وصف فيه ترامب بـ"دادي" أي "الوالد"، في إشارة إلى علاقة تبعية بين الطرفين.
These photos bring to mind how the NATO Secretary General called D. Trump “daddy”. https://t.co/rPMcmCEMWz— Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) August 20, 2025
في المقابل، أكد ترامب والقادة الأوروبيون، خلال تصريحات أعقبت الاجتماع، أن المباحثات كانت "إيجابية وبنّاءة للغاية"، مشيرين إلى الاتفاق على مواصلة الجهود المشتركة لدعم أوكرانيا في مواجهة الحرب، وتقديم ضمانات أمنية قوية للحفاظ على سيادتها.
وشدد الرئيس الأمريكي من جانبه على رغبته في الدفع نحو عقد لقاء مباشر بين زيلينسكي وبوتين، بهدف التوصل إلى تسوية سياسية تضع حداً للحرب المستمرة منذ سنوات.
ويأتي هذا الاجتماع الموسع في واشنطن بعد أيام قليلة من لقاء ثنائي جمع ترامب وبوتين في ألاسكا، خُصص لبحث تطورات الأزمة الأوكرانية، ما يعكس بحسب مراقبين تصاعد الحراك الدبلوماسي في الملف الأوكراني خلال الفترة الأخيرة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 313714