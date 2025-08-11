Babnet   Latest update 12:48 Tunis

"أكسيوس": فانس يحقق تقدما في بريطانيا حول إنهاء الصراع الأوكراني

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68998b4b29b121.25238763_qhfgnpmloejik.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 11 Août 2025 - 06:28
      
أفاد موقع Axios الإخباري نقلا عن مسؤول أمريكي، بأن نائب رئيس الولايات المتحدة جيه دي فانس، تمكن من تحقيق تقدم كبير في بريطانيا حول إنهاء الصراع في أوكرانيا.

ووفقا لمعلومات الموقع، أدت اجتماعات فانس التي استمرت لساعات يوم السبت، إلى "تقدم كبير وملموس" نحو تحقيق هدف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء الصراع في أوكرانيا.




وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إنه أجرى يوم السبت محادثات بشأن أوكرانيا مع ممثلي كييف وأوروبا.

وأشار إلى أنه حضر المحادثات نائب الرئيس الأمريكي فانس، وكذلك رئيس مكتب زيلينسكي أندريه يرماك، ووزير الدفاع الأوكراني السابق وأمين مجلس الأمن القومي والدفاع رستم عميروف، بالإضافة إلى مستشارين في مجال الأمن القومي من الاتحاد الأوروبي.

ومن جانبه صرح نائب الرئيس الأمريكي فانس بأن الولايات المتحدة تسعى إلى التوصل إلى تسوية للأزمة الأوكرانية مع الأخذ في الاعتبار خط الجبهة الحالي على الأرض.

وقال في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "إذا أخذنا خط التماس الحالي بين روسيا وأوكرانيا، سنحاول تحقيق تسوية يمكن للروس والأوكرانيين التعايش معها بسلام نسبي".

وأكد أن الولايات المتحدة لا ترى أن اتصالات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع فلاديمير زيلينسكي قبل القمة الروسية الأمريكية ستكون مثمرة.

وفي فجر يوم السبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن لقاءه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين سيعقد في 15 أوت بولاية ألاسكا الأمريكية.

وأكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف ما أعلنه ترامب، مشيرا إلى أن الزعيمين سيركزان على مناقشة حلول لتسوية دائمة للأزمة الأوكرانية.


Babnet

Latest update 12:48 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

