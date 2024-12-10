ناقلة نفط إيرانية تغير مسارها عقب الإطاحة ببشار الأسد

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أظهرت بيانات تتبع السفن أن ناقلة النفط الإيرانية لوتس، التي كانت متجهة إلى سوريا، غيرت مسارها وعادت جنوبًا في البحر الأحمر بعد الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد.



وأفادت شركة "كبلر" لتحليل البيانات البحرية أن الناقلة كانت محملة بحوالي مليون برميل من النفط الإيراني، وغيّرت وجهتها قبل دخول قناة السويس يوم 8 ديسمبر.





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بدورها، أكد موقع "تانكر تراكرز" لتتبع السفن هذا التغيير، مشيرًا إلى أن الناقلة لم تحدد وجهة جديدة بينما تبحر جنوبًا.



تعتمد سوريا بشكل كبير على واردات النفط الإيراني لتشغيل مصافيها، خاصة بعد تدهور إنتاجها المحلي جراء الحرب التي استمرت لأكثر من عقد. وتشير بيانات "كبلر" إلى أن إيران أرسلت حوالي 19 مليون برميل من الخام إلى سوريا منذ بداية عام 2024.



المصدر: رويترز.