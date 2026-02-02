غروتر فورث الالماني ينتدب سيف الله اللطيف في اطار الاعارة الى نهاية الموسم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69810d71ac35a2.53756979_nlqgfphmkeoij.jpg width=100 align=left border=0>

اعلن نادي غروتر فورث الناشط في بطولة الدرجة الثانية الالمانية لكرة القدم اليوم الاثنين عن تعزيز صفوفه بالدولي التونسي سيف الله اللطيف في اطار الاعارة من نادي تفنتي الهولندي الى غاية نهاية الموسم الكروي الحالي.



وخاض اللطيف (25 سنة) 21 مباراة مع المنتخب الوطني التونسي و39 مباراة في البطولة الهولندية و56 مباراة في البطولة السويسرية بالاضافة الى 10 مقابلات في مسابقة اوروبا ليغ.